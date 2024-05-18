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    На ЗСД ремонтные работы привели к заторам

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    На некоторых участках ЗСД образуются автомобильные заторы — обратили внимание читатели «Фонтанки» 18 мая. За день до этого на ЗСД начались новые дорожные работы, следует из пометок от «Магистрали Северной Столицы» на «Яндекс.Картах».

    17 мая начался ремонт:

    • рядом с пунктом оплаты у пересечения ЗСД и Нового шоссе, которое переходит в Белоостровское;

    • в левых полосах скоростной трассы в районе Левашовского заказника;

    • на подъезде к пункту оплаты рядом с пересечением с Благодатной улицей (на трех участках рядом еще с начала мая идет строительство Витебской развязки);

    • в правой полосе съезда на соединении с КАД в районе проспекта Ветеранов и Пулковского шоссе.

    Накануне «Магистраль Северной Столицы» опубликовала на своем сайте планы на ограничение автомобильного движения в связи со строительством Витебской развязки:

    • с вечера 18 мая до утра 19 мая — по правым полосам при движении от набережной Екатерингофки в сторону КАД Юг;

    • с вечера 19 мая до утра 20 мая — по левым полосам при движении от Екатерингофки в сторону КАД Юг;

    • с вечера 20 мая до утра 21 мая закрывается съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении со стороны КАД Юг к набережной Екатерингофки;

    • с вечера 21 мая до утра 22 мая закрывается съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении со стороны КАД Юг к набережной Екатерингофки.

    За неделю до этого временно закрывали съезд и въезд на ЗСД со стороны Благодатной улицы в связи со строительством той же развязки.

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    По ситуации на 18 мая, в соответствии с данными «Яндекс.Карт», затрудненность движения создает не только строительство и ремонт дорог, но и несколько аварий.

    «Все работы планируются с аналитикой по участкам. Выбираются те дни и часы, когда трафик минимален. Например, на съезде на КАД трафик в именно в выходные дни самый низкий, поэтому в это время там и делают ремонт. Сейчас солнечная погода, поэтому многие люди едут на север — и это создает естественные условия для большого трафика на северных участках ЗСД», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной Столицы».

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    25 мая планируются перекрытия в связи с ежегодным велофестивалем ЗСД Фонтанка Фест. Подробнее читайте на сайте «Магистрали Северной Столицы».

    «Фонтанка» рассказывала о том, что можно, а что нельзя на этом фестивале. В нем примут участие 15 тысяч человек.

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