В ЗСД Фонтанка Фесте в 2024 году будут принимать участие более 15 000 человек, и чтобы все смогли безопасно и комфортно преодолеть трассу и получить положительные впечатления от праздника, мы призываем соблюдать несложные правила. Их немного, но они важны, поэтому мы решили еще раз повторить — на этот раз в формате карточек.
Что можно и что нельзя на ЗСД Фонтанка Фесте: показываем наглядно
Напомним, что шестой фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 25 мая, по участку трассы Западного скоростного диаметра. Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру», компания «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр». В программе фестиваля два велозаезда: «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 18:00 и 20:30. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42, на территории парковки гипермаркета «О’КЕЙ» будет работать с 16:00 до 22:00. Маршрут у заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест впервые был организован в 2018 году. Маршрут проходит по самой красивой трассе города. Уникальность фестиваля обусловлена самой трассой. Высшая точка велопарада — отметка 53 метра над Морским каналом. Фестиваль пройдет при поддержке партнеров: титульного партнера — бренда моторных масел G-Energy, официального командного партнера — Setl Group, генерального радиопартнера — «Европа плюс», Официального телепартнера — телеканала ТНТ, партнера фестивального городка сети гипермаркетов «О’КЕЙ», партнера Группы компаний «А101».