В военной академии на улице Обручевых прогремел взрыв

Скопление автомобилей скорой помощи и пожарных наблюдают вечером 17 мая жители Калининского района Петербурга на улице Обручевых. Там расположен один из корпусов Военной академии связи имени Буденного.

От взрыва в Военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых, по предварительной информации, пострадали минимум два человека. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Калининского района. «Жертв нет», — отметили там.



В районе подтвердили, что около 20:00 в дежурную службу поступила информация о громком хлопке. На место поехали пожарные, полиция и Росгвардия. По предварительной информации, взрыв произошел не в результате атаки БПЛА. Причины выясняются.