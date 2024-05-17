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    В военной академии на улице Обручевых прогремел взрыв

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    Скопление автомобилей скорой помощи и пожарных наблюдают вечером 17 мая жители Калининского района Петербурга на улице Обручевых. Там расположен один из корпусов Военной академии связи имени Буденного.

    читатели «Фонтанки»

    По данным «Фонтанки», в подвале взорвался боеприпас.

    От взрыва в Военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых, по предварительной информации, пострадали минимум два человека. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Калининского района. «Жертв нет», — отметили там.

    В районе подтвердили, что около 20:00 в дежурную службу поступила информация о громком хлопке. На место поехали пожарные, полиция и Росгвардия. По предварительной информации, взрыв произошел не в результате атаки БПЛА. Причины выясняются.

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