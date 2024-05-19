    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, зап

    760мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.99eur98.78

    Невский открыт. На дорогу возвращаются автомобилисты

    1146
    обсудить

    В центр Петербурга начинают пускать автомобили. Уже открыты Невский проспект и Троицкий мост.

    Центр города утром 19 мая перекрыли из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». К обеду открыли Адмиралтейскую, Английскую, Мытнинскую, Кронверкскую, Воскресенскую, Смольную, Петровскую и Университетскую набережные, Биржевую, Суворовскую и Дворцовую площади, а также Лафонскую, Гороховую и Малую Морскую улицы. Также открыли Биржевой, Дворцовый и Троицкий мост и Дворцовый проезд.

    Пробки после перекрытия образовались на Адмиралтейской набережной — напротив Медного всадника, на Большой Конюшенной и на Садовой улице — от Инженерного сквера и до корпуса СПбГЭУ за Казанским собором.

    Окончательно центр освободится от бегунов в 16:30.

    О том, как в Петербурге одновременно со всей Россией проходит марафон, читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close