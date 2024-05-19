Невский открыт. На дорогу возвращаются автомобилисты

В центр Петербурга начинают пускать автомобили. Уже открыты Невский проспект и Троицкий мост.



Центр города утром 19 мая перекрыли из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». К обеду открыли Адмиралтейскую, Английскую, Мытнинскую, Кронверкскую, Воскресенскую, Смольную, Петровскую и Университетскую набережные, Биржевую, Суворовскую и Дворцовую площади, а также Лафонскую, Гороховую и Малую Морскую улицы. Также открыли Биржевой, Дворцовый и Троицкий мост и Дворцовый проезд.

Пробки после перекрытия образовались на Адмиралтейской набережной — напротив Медного всадника, на Большой Конюшенной и на Садовой улице — от Инженерного сквера и до корпуса СПбГЭУ за Казанским собором.