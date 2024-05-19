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    Петербург побежал со всей Россией и перекрыл центр. Посмотрите, как в городе прошел полумарафон

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    Жаркое утро воскресенья для нескольких тысяч петербуржцев началось на Дворцовой площади — на полумарафоне «ЗаБег.РФ». Главные транспортные артерии города 19 мая заняли бегуны. Стартовали одновременно со всей Россией.

    По дороге вдоль Дворцовой и Зимнего дворца замелькали голубые футболки тех, кто решил перенести жару «на ногах». Сопровождает их колонна «в гражданском» и с телефонами — из зевак и группы поддержки бегунов.

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    «ЗаБег.РФ» — всероссийский полумарафон, особенность которого — одновременный старт. В 11 часовых поясах бегут, по подсчетам организаторов, более 150 тысяч человек. На выбор предлагают четыре дистанции: один, пять, десять или двадцать один километр.

    Первый забег в Петербурге начался в 08:30, в 09:30 побежали 21,1 километра, еще через полчаса — километр. Последними стартовали участники забега на 10 километров — в 11 часов утра.

    «Понравилось всё, кроме отсутствия воды на середине пути. Бежишь под солнцем по набережной и никаких точек с водой. Бежал с женой и на дистанции встречал много друзей», — рассказал «Фонтанке» Александр, один из участников полумарафона. Бежал он не первый раз, заметил, что в этом году обошлись без давки на финише, как это обычно бывает на подобных соревнованиях.

    Одному из участников марафона потребовалась медицинская помощь. Мужчина во время забега почувствовал себя плохо.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Не всем городам так повезло с погодой. «Камчатка пробежала по снегу и дождю» «Надым, 0 °C, ветер, холод, в куртках и пуховиках, но мы это сделали», — делятся участники в комментариях в группе забега во «ВКонтакте».

    Как пишут организаторы, особенность марафона в Петербурге — заезд роллеров. На дистанцию на колесах участники выехали в 12:45.

    В связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ» 19 мая на центральных улицах Петербурга ограничили движение. О том, какие улицы перекрыты и во сколько машины снова выпустят в центр, читайте тут.

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