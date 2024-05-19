Петербург побежал со всей Россией и перекрыл центр. Посмотрите, как в городе прошел полумарафон

По дороге вдоль Дворцовой и Зимнего дворца замелькали голубые футболки тех, кто решил перенести жару «на ногах». Сопровождает их колонна «в гражданском» и с телефонами — из зевак и группы поддержки бегунов.

«ЗаБег.РФ» — всероссийский полумарафон, особенность которого — одновременный старт. В 11 часовых поясах бегут, по подсчетам организаторов, более 150 тысяч человек. На выбор предлагают четыре дистанции: один, пять, десять или двадцать один километр.

Первый забег в Петербурге начался в 08:30, в 09:30 побежали 21,1 километра, еще через полчаса — километр. Последними стартовали участники забега на 10 километров — в 11 часов утра.



«Понравилось всё, кроме отсутствия воды на середине пути. Бежишь под солнцем по набережной и никаких точек с водой. Бежал с женой и на дистанции встречал много друзей», — рассказал «Фонтанке» Александр, один из участников полумарафона. Бежал он не первый раз, заметил, что в этом году обошлись без давки на финише, как это обычно бывает на подобных соревнованиях.