На полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Петербурге спортсмену стало плохо

Помощь медиков потребовалась участнику
Спортсмен плохо себя почувствовал на дистанции. Это заметил военнослужащий специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии рядовой Даниил Галес, который обеспечивал общественную безопасность мероприятия.
Росгвардеец подбежал к участнику полумарафона с водой, а затем доложил о нештатной ситуации командиру. На место прибыла скорая, сотрудники начали проводить реанимационные мероприятия.
Полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в центре Петербурга 19 мая.