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    На полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Петербурге спортсмену стало плохо

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    Помощь медиков потребовалась участнику VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу 19 мая.

    Спортсмен плохо себя почувствовал на дистанции. Это заметил военнослужащий специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии рядовой Даниил Галес, который обеспечивал общественную безопасность мероприятия.

    Росгвардеец подбежал к участнику полумарафона с водой, а затем доложил о нештатной ситуации командиру. На место прибыла скорая, сотрудники начали проводить реанимационные мероприятия.

    Полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в центре Петербурга 19 мая.

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