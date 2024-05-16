Педиатр-инфекционист развенчает мифы о вакцинах

Во времена, когда люди не догадывались о существовании вирусов и бактерий, механизм действия прививки был публике непонятен. Сейчас понятен, но мифов по-прежнему полно. Разберемся с популярными заблуждениями 19 мая в Библиотеке Планетарий 1. Бесплатно. 16+

Вот лишь некоторые из страхов: «прививки — нагрузка на иммунитет», «прививки опаснее болезней», «в вакцинах содержатся яды и токсины», «прививки вызывают бесплодие (аутизм, ДЦП...)» — а также «заговор фармгигантов», «чипировние» и так далее.



Многие перенесли ветрянку, или ветряную оспу. Казалось бы, какая разница, как приобрел от нее иммунитет: разок переболев — или сделав прививку. Но если заболел, то вирус поселяется в нервной системе, объясняет Валентин Ковалев, член экспертного совета АНО «Коллективный иммунитет», заведующий приемным отделением в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства России. К тому же ветрянка, которая считалась довольно легким заболеванием, сейчас может сопровождаться и гнойно-септическими осложнениями. Потому что инфекции изменяются, отмечает эксперт.

