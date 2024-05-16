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    Наука

    Педиатр-инфекционист развенчает мифы о вакцинах

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    Во времена, когда люди не догадывались о существовании вирусов и бактерий, механизм действия прививки был публике непонятен. Сейчас понятен, но мифов по-прежнему полно. Разберемся с популярными заблуждениями 19 мая в Библиотеке Планетарий 1. Бесплатно. 16+

    Фото: pixabay.com
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    Вот лишь некоторые из страхов: «прививки — нагрузка на иммунитет», «прививки опаснее болезней», «в вакцинах содержатся яды и токсины», «прививки вызывают бесплодие (аутизм, ДЦП...)» — а также «заговор фармгигантов», «чипировние» и так далее.

    Многие перенесли ветрянку, или ветряную оспу. Казалось бы, какая разница, как приобрел от нее иммунитет: разок переболев — или сделав прививку. Но если заболел, то вирус поселяется в нервной системе, объясняет Валентин Ковалев, член экспертного совета АНО «Коллективный иммунитет», заведующий приемным отделением в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства России. К тому же ветрянка, которая считалась довольно легким заболеванием, сейчас может сопровождаться и гнойно-септическими осложнениями. Потому что инфекции изменяются, отмечает эксперт.

    Почему взрослый человек может заболеть коклюшем, ведь еще в детстве была сделана прививка? А можно ли сказать хоть о какой-то инфекционной болезни, что мы ее на 100% победили и прививаться от нее больше не надо?

    Слушаем лекцию «Мифы вакцинации» в Библиотеке Планетарий 1 (наб. Обводного канала, д. 74, лит. Б, стеклянный объект перед Планетарием). Регистрация на Timepad. Начало в 17.00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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