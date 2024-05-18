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    На Тихорецком проспекте загорелся трамвай

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    2 комментария

    Трамваи встали на Тихорецком проспекте в Петербурге из-за пожара. Загорелся один из вагонов.

    Фото с места происшествия «Фонтанке» прислали читатели около трех часов дня 18 мая. Судя по кадрам, пожар был несильный, а тушить его пришлось с крыши.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В «Горэлектротрансе» сообщили, что никто не пострадал. Возгорание началось в соединительной части вагона. Аварийно-восстановительная служба на месте, движение трамваев обещают возобновить как можно скорее.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «В трамвае происходило горение электрооборудования на площади 1 квадратный метр», — сообщили в региональном управлении МЧС.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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