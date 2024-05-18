На Тихорецком проспекте загорелся трамвай

Трамваи встали на Тихорецком проспекте в Петербурге из-за пожара. Загорелся один из вагонов.
Фото с места происшествия «Фонтанке» прислали читатели около трех часов дня 18 мая. Судя по кадрам, пожар был несильный, а тушить его пришлось с крыши.
В «Горэлектротрансе» сообщили, что никто не пострадал. Возгорание началось в соединительной части вагона. Аварийно-восстановительная служба на месте, движение трамваев обещают возобновить как можно скорее.
«В трамвае происходило горение электрооборудования на площади