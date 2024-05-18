Смерть зрителя на ралли под Петербургом стала уголовным делом. За рулем был профессионал

Следственный комитет в Ленобласти возбудил уголовное дело по факту смерти зрителя гонок в деревне Мельниково. Водитель — постоянный участник соревнований.



Как пишет 47news, дело возбуждено 18 мая по статье об оказании небезопасных услуг. Если исходить из квалификации, то организаторам гонок не избежать вопросов от следствия.

Известно, что погиб 49-летний житель Кузнечного (Приозерский район ЛО). В него на полном ходу в небольшом повороте врезалась гоночная машина. Пострадал еще один человек, его жизни ничего не угрожает.