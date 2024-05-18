    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, южн

    764мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.99eur98.78

    Смерть зрителя на ралли под Петербургом стала уголовным делом. За рулем был профессионал

    3185
    6 комментариев

    Следственный комитет в Ленобласти возбудил уголовное дело по факту смерти зрителя гонок в деревне Мельниково. Водитель — постоянный участник соревнований.

    Как пишет 47news, дело возбуждено 18 мая по статье об оказании небезопасных услуг. Если исходить из квалификации, то организаторам гонок не избежать вопросов от следствия.

    Известно, что погиб 49-летний житель Кузнечного (Приозерский район ЛО). В него на полном ходу в небольшом повороте врезалась гоночная машина. Пострадал еще один человек, его жизни ничего не угрожает.

    За рулем был 62-летний профессионал в сфере гонок. Последние четыре года он регулярно участвует в различных региональных соревнованиях.

    Кубок Ленобласти по ралли начался утром 18 мая. Около половины одиннадцатого утра машина врезалась в зрителей. Соревнования были остановлены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГонкиГоночная машина врезалась в зрителей
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close