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    На гонках под Петербургом машина влетела в толпу

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    2 комментария

    Гонщик не справился с управлением и врезался в зрителей во время ралли в Приозерском районе Ленобласти. Один человек погиб.

    Как пишет 47news, авария произошла около 11 утра 18 мая. Кубок Ленинградской области по ралли проходил рядом с деревней Мельниково. Один из водителей врезался в толпу.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, в больницу увезли двух мужчин. Один скончался в медучреждении, второго отпустили с незначительными травмами. Погибшему было 49 лет.

    Соревнования остановили. Их проводят на дорогах регионального значения с 2016 года.

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