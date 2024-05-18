На гонках под Петербургом машина влетела в толпу

Гонщик не справился с управлением и врезался в зрителей во время ралли в Приозерском районе Ленобласти. Один человек погиб.



Как пишет 47news, авария произошла около 11 утра 18 мая. Кубок Ленинградской области по ралли проходил рядом с деревней Мельниково. Один из водителей врезался в толпу.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, в больницу увезли двух мужчин. Один скончался в медучреждении, второго отпустили с незначительными травмами. Погибшему было 49 лет.