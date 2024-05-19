«Прилёты были». Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки БПЛА

Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края приостановил работу после атаки беспилотников. На территории предприятия упали шесть летательных аппаратов, сообщил 19 мая глава района Роман Синяговский.
Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев в комментарии «Интерфаксу» рассказал, что по территории завода были прилёты, после чего он приостановил работу на время работы силовых ведомств и для подсчета ущерба. Атаковавшие завод БПЛА несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков, добавили в компании.
Минобороны РФ ранее отчитывалось, что за минувшую ночь в Краснодарском крае средствами ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников.