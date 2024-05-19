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    В Краснодарском крае за ночь уничтожили 57 украинских беспилотников

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    Больше полусотни украинских беспилотников уничтожили в минувшую ночь в Краснодарском крае. В Крыму перехватили девять оперативно-тактических ракет. Подробности 19 мая сообщает Министерство обороны РФ.

    По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО в Краснодарском крае перехватили и уничтожили 57 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Еще четыре беспилотника ликвидировали в Белгородской области и один в Крыму. Там также были перехвачены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

    Ранее сообщалось, что в приграничной деревне Городище Курской области беспилотник упал на автомобиль коммунального предприятия. Один из работников, которые находились внутри, умер от полученных травм.

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