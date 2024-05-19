В Краснодарском крае за ночь уничтожили 57 украинских беспилотников

Больше полусотни украинских беспилотников уничтожили в минувшую ночь в Краснодарском крае. В Крыму перехватили девять оперативно-тактических ракет. Подробности 19 мая сообщает Министерство обороны РФ.



По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО в Краснодарском крае перехватили и уничтожили 57 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Еще четыре беспилотника ликвидировали в Белгородской области и один в Крыму. Там также были перехвачены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS.



Ранее сообщалось, что в приграничной деревне Городище Курской области беспилотник упал на автомобиль коммунального предприятия. Один из работников, которые находились внутри, умер от полученных травм.