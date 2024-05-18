В Курской области из-за падения беспилотника умер сотрудник коммунальных служб

В приграничной деревне Городище Курской области беспилотник упал на автомобиль коммунального предприятия. Один из работников, которые находились внутри, умер от полученных травм — об этом 18 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь. Он будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ», — написал Смирнов.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о перехвате беспилотников в Курской области. Например, в ночь с 14 на 15 мая над регионом сбили пять БПЛА, а с 16 на 17 мая — один.