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    В Курской области из-за падения беспилотника умер сотрудник коммунальных служб

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    В приграничной деревне Городище Курской области беспилотник упал на автомобиль коммунального предприятия. Один из работников, которые находились внутри, умер от полученных травм — об этом 18 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    «Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь. Он будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ», — написал Смирнов.

    Министерство обороны РФ регулярно сообщает о перехвате беспилотников в Курской области. Например, в ночь с 14 на 15 мая над регионом сбили пять БПЛА, а с 16 на 17 мая — один.

    Губернатором Курской области до недавнего времени был Роман Старовойт. 14 мая его назначили на должность министра транспорта Российской Федерации. Временно исполняющим обязанности губернатора стал его заместитель.

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