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    Путин назначает руководство регионов

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    Кремль 15 мая сообщает о новых кадровых перестановках.

    Президент РФ Владимир Путин после перехода Алиханова в правительство назначил на должность и.о. губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, а и.о. губернатора Кемеровской области — Илью Середюка (после перехода Цивилева в правительство).

    Кроме того, Алексей Смирнов стал врио главы Курской области, Дмитрий Миляев — Тульской, а Дмитрий Демешин — Хабаровского края. Главы этих регионов также перешли в правительство.

    Новость дополняется.

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