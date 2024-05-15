Путин назначает руководство регионов

Кремль 15 мая сообщает о новых кадровых перестановках.

Президент РФ Владимир Путин после перехода Алиханова в правительство назначил на должность и.о. губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, а и.о. губернатора Кемеровской области — Илью Середюка (после перехода Цивилева в правительство).



Кроме того, Алексей Смирнов стал врио главы Курской области, Дмитрий Миляев — Тульской, а Дмитрий Демешин — Хабаровского края. Главы этих регионов также перешли в правительство.

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