В «Ночь музеев» 2024 года можно успеть больше благодаря оператору сотовой связи Tele2, официальному партнеру проекта, и его трансляциям. Смотрите их дома, на отдыхе, в перерыве между «очными» экскурсиями —
в кафе или даже в пути. Они доступны везде, где есть интернет.
В прямом эфире вы увидите, что скрывается за стеклянными стенами тропических оранжерей Ботанического сада, и разгадаете архитектурный код Петербурга. Интересное совсем рядом — на экране вашего мобильника.
в кафе или даже в пути. Они доступны везде, где есть интернет.
В прямом эфире вы увидите, что скрывается за стеклянными стенами тропических оранжерей Ботанического сада, и разгадаете архитектурный код Петербурга. Интересное совсем рядом — на экране вашего мобильника.
18 мая в прямом эфире
Не успеваете на «Ночь музеев» в Петербурге?
Смотрите онлайн-экскурсии,
не выходя из дома
Смотрите онлайн-экскурсии,
не выходя из дома
А в 22:00 начнется еще одна онлайн-экскурсия — уникальная возможность отправиться в ночное путешествие по одному из самых красивых театров Петербурга.
Подсказка: он расположен на Фонтанке.
Гармония начинается с чертежа
В этой творческой мастерской с 1991 года проектируют здания для Петербурга, Москвы и других городов России. И на онлайн-экскурсии с ее основателем вы узнаете, что многие уже привычные и ставшие неотъемлемой частью города здания были созданы именно здесь. Ваш проводник в мир зодчества расскажет про архитектурный код Петербурга и продемонстрирует многообразие архитектурного лексикона. А макеты и чертежи покажут, как новейшие проекты — «Невская ратуша» или «Русский дом», жилой дом Futurist у Левашовского хлебозавода или офисное здание на площади Островского — вплетаются в градостроительную «ткань» города.
Интерьер архитектурного бюро «Евгений Герасимов и партнеры»
Какие имена хранит один из крупнейших садов мира?
Сам директор Ботанического института проведет вас по тропической части оранжерейного комплекса одного из крупнейших садов мира и расскажет о том, как образуются «научные имена» растений, как была создана и как работает бинарная номенклатура — универсальный язык, понятный всем биологам.
Вы узнаете о растениях с уникальными названиями — тезках великих людей из России и со всего мира: великого князя Николая Николаевича Старшего, греческого врача Евфорба, немецкого ботаника и коллекционера растений графа Йозефа Сальм-Раффершайдт-Дика, директора Петербургского Императорского ботанического сада Эдуарда Регеля, ученого и куратора Сада Петра Великого Николая Арнаутова и других.
Вы узнаете о растениях с уникальными названиями — тезках великих людей из России и со всего мира: великого князя Николая Николаевича Старшего, греческого врача Евфорба, немецкого ботаника и коллекционера растений графа Йозефа Сальм-Раффершайдт-Дика, директора Петербургского Императорского ботанического сада Эдуарда Регеля, ученого и куратора Сада Петра Великого Николая Арнаутова и других.
В Ботаническом саду Петра Великого
Нажмите кнопку «Получить подарок» на сайте оператора — и получите кофе, который можно выпить во время просмотра, а можно «подвесить» для случайного незнакомца.
С подробной программой проекта и описанием всех привилегий можно ознакомиться на spbmuseum.tele2.ru
Акция «Кофе в подарок» проводится компанией Tele2. Напиток можно получить во всех кондитерских-пекарнях буше и теплого хлеба в Санкт-Петербурге. Срок действия предложения: с 22 апреля по 19 мая 2024 года. Подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.
Акция «Кофе в подарок»
Акция «Кофе в подарок»
Акция «Кофе в подарок» проводится компанией Tele2. Напиток можно получить во всех кондитерских-пекарнях буше и теплого хлеба в Санкт-Петербурге. Срок действия предложения: с 22 апреля по 19 мая 2024 года. Подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 993