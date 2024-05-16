В этой творческой мастерской с 1991 года проектируют здания для Петербурга, Москвы и других городов России. И на онлайн-экскурсии с ее основателем вы узнаете, что многие уже привычные и ставшие неотъемлемой частью города здания были созданы именно здесь. Ваш проводник в мир зодчества расскажет про архитектурный код Петербурга и продемонстрирует многообразие архитектурного лексикона. А макеты и чертежи покажут, как новейшие проекты — «Невская ратуша» или «Русский дом», жилой дом Futurist у Левашовского хлебозавода или офисное здание на площади Островского — вплетаются в градостроительную «ткань» города.