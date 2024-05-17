«Что может быть романтичнее посещения ночного театра…

Тем более, если это старый театр, который построил еще Луиджи Фонтана. Рискну поделиться с вами историей знаменитого Большого Драматического... О многом хотелось бы рассказать, но ведь всего не скажешь, потому что главное — не сама информация, а материал к размышлению и к жажде познать еще что-то... Надеюсь, вам понравится это волнующее путешествие в глубину истории».