Мифы и легенды Большого драматического театра
Путешествие петербургского литератора и экскурсовода Никиты Елисеева по ночному БДТ — это увлекательное повествование о театре и времени, о легендах и гениях места: от мецената и воздухоплавателя графа Антона Апраксина, построившего здание театра на Фонтанке, 65, до первого художественного руководителя БДТ — великого русского поэта Александра Блока; от первых сценографов театра, мирискусников Александра Бенуа и Мстислава Добужинского, до знаменитого советского режиссера Георгия Товстоногова. Знакомство с историей театра дополнят диалоги ведущего со старожилами театра — хранителями памяти Большого драматического. А завершится путешествие на сцене, где в этот вечер в 116-й раз покажут спектакль «Гроза» эпохи нового, современного БДТ.
Экскурсия по БДТ им. Г.А. Товстоногова
Раритетные афиши БДТ, выставка которых приурочена к 105-летию театра. Помимо анонсов репертуарных спектаклей 1910-30-х годов зрителю представлены любопытные экземпляры, дающие представление о театральном искусстве тех лет – вроде плаката спектакля-заседания «Суд над Раскольниковым», в котором участвовали настоящие юристы и психиатр, или афиши «Сила жизни», анонсирующего публичную лекцию профессора Шмидта о жизни «без мозга и без головы».
Бронзовый памятник Александру Блоку в виде театральной маски.
В 1918 году в Петербурге был подписан декрет о создании Особой драматической труппы — так первоначально назывался БДТ. На должность председателя Директории был назначен Александр Блок: он занимался составлением репертуара, определял художественное направление БДТ, его называли «совестью театра».
Афиша первого спектакля БДТ «Дон Карлос» (1919 г.) — зрители увидят ее впервые. Раритет помещен под специальное защитное стекло в сакральном пространстве — «зиккурате», напротив памятника первому художественному руководителю театра, поэту Александру Блоку.
По мысли поэта, пьесами Шекспира, Шиллера, Гюго театр утверждал идеи нравственности и благородства, противопоставляя честь и достоинство хаосу и жестокости окружающего мира. Именно здесь, в Большом Драматическом, поэт выходил к зрителям перед началом спектакля и читал им, простым, часто далеким от искусства людям — рабочим, матросам, — короткие лекции о сегодняшней пьесе, о театральной этике и так далее.
Авторы скульптуры — заслуженный художник России, скульптор Евгений Ротанов и главный архитектор бюро «Студия 44» Иван Кожин.
Авторы скульптуры — заслуженный художник России, скульптор Евгений Ротанов и главный архитектор бюро «Студия 44» Иван Кожин.
Никита Елисеев
литератор, критик, переводчик
«Что может быть романтичнее посещения ночного театра…
Тем более, если это старый театр, который построил еще Луиджи Фонтана. Рискну поделиться с вами историей знаменитого Большого Драматического... О многом хотелось бы рассказать, но ведь всего не скажешь, потому что главное — не сама информация, а материал к размышлению и к жажде познать еще что-то... Надеюсь, вам понравится это волнующее путешествие в глубину истории».
Тем более, если это старый театр, который построил еще Луиджи Фонтана. Рискну поделиться с вами историей знаменитого Большого Драматического... О многом хотелось бы рассказать, но ведь всего не скажешь, потому что главное — не сама информация, а материал к размышлению и к жажде познать еще что-то... Надеюсь, вам понравится это волнующее путешествие в глубину истории».
С подробной программой проекта и описанием всех привилегий можно ознакомиться на spbmuseum.tele2.ru
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Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
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