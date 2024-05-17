Дрон-камикадзе попал в машину с семьёй под Белгородом, выжил только отец

Два человека погибли ночью 17 мая в результате ударов беспилотников в Белгородском районе, атаке подверглись несколько населенных пунктов. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал машину, в которой ехали жители посёлка: водитель и родители с 4-летним сыном. Мама в результате взрыва скончалась на месте. Ребёнок получил тяжёлые травмы, но был ещё жив, и отец вместе с водителем, не дожидаясь скорой, на попутках отвезли его в больницу в Белгороде. Врачи сделали всё возможное, но спасти мальчика не удалось. У отца шок и ссадины, от медпомощи он пока отказывается. Водитель получил осколочные ранения кисти, ему оказали медицинскую помощь, и он тоже отказался от госпитализации.

