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    Дрон-камикадзе попал в машину с семьёй под Белгородом, выжил только отец

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    Два человека погибли ночью 17 мая в результате ударов беспилотников в Белгородском районе, атаке подверглись несколько населенных пунктов. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал машину, в которой ехали жители посёлка: водитель и родители с 4-летним сыном. Мама в результате взрыва скончалась на месте. Ребёнок получил тяжёлые травмы, но был ещё жив, и отец вместе с водителем, не дожидаясь скорой, на попутках отвезли его в больницу в Белгороде. Врачи сделали всё возможное, но спасти мальчика не удалось. У отца шок и ссадины, от медпомощи он пока отказывается. Водитель получил осколочные ранения кисти, ему оказали медицинскую помощь, и он тоже отказался от госпитализации.

    Рядом с селом Бессоновка БПЛА атаковал автозаправочную станцию. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Пожар удалось быстро ликвидировать.

    Утром Гладков записал видео с обращением к жителям с улиц Белгорода под звуки сирены ракетной опасности.

    «За час пробежки третий раз объявляется ракетная опасность. Бегу сейчас в укрытие. Это должен делать каждый из вас», — сказал он.

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