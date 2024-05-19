Губернатор Ленобласти объяснил, что гремело и пугало жителей Выборга минувшей ночью

Информация об атаке беспилотника на нефтебазу в Выборге не соответствует действительности. Напугавший горожан громкий звук произвела пиротехника, успокоил людей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



В ночь на 19 мая на территории нефтебазы на улице Данилова запустили пиротехнику, хлопок от которой и слышали выборжане, написал Дрозденко в телеграм-канале.

Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет, добавил губернатор.

Посреди ночи жителей Выборга перепугал громкий звук, похожий на взрыв, в районе порта. Новостные каналы распространили картинки дыма и огня. Прибывшие через 10 минут на место спасатели не обнаружили никаких последствий. Собеседники «Фонтанки» подчеркивали: ни нефтепродуктов, ни других горюче-смазочных материалов там нет.