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    На неработрающей нефтебазе в Выборге хлопок без дыма и огня. Спасатели не нашли ни пожара, ни злоумышленников

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    Посреди ночи 19 мая жителей Выборга перепугал громкий звук, похожий на взрыв в районе порта. Новостные каналы распространили картинки дыма и огня. Прибывшие через 10 минут на место спасатели не обнаружили никаких последствий.

    По данным источника «Фонтанки», громкий звук разбудил жителей Выборга и местные спецслужбы примерно в 2:45. Еще не было трех, когда спасатели обнаружили, где гремело. Речь идет о старой, неиспользуемой нефтебазе на улице Данилова. Собеседники «Фонтанки» подчеркивают: ни нефтепродуктов, ни других горючесмазочных материалов там нет.

    На месте было обнаружено несколько коробок, предположительно от использованной бытовой пиротехники. Никаких последствий и пожара не было. «Разбор полетов отоложен до утра», — отчитался источник «Фонтанки».

    Фото: maps.yandex.ru
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    В местных группах в соцсетях выборжцы показывают записанные около 4 утра видео с улицы Данилова. Картинка там разительно отличается от тревожных фото из новостных телеграм-каналов: тишина, белые ночи и одинокий пост ГИБДД.

    Фото: maps.yandex.ru

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