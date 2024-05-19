На неработрающей нефтебазе в Выборге хлопок без дыма и огня. Спасатели не нашли ни пожара, ни злоумышленников

Посреди ночи 19 мая жителей Выборга перепугал громкий звук, похожий на взрыв в районе порта. Новостные каналы распространили картинки дыма и огня. Прибывшие через 10 минут на место спасатели не обнаружили никаких последствий.

По данным источника «Фонтанки», громкий звук разбудил жителей Выборга и местные спецслужбы примерно в 2:45. Еще не было трех, когда спасатели обнаружили, где гремело. Речь идет о старой, неиспользуемой нефтебазе на улице Данилова. Собеседники «Фонтанки» подчеркивают: ни нефтепродуктов, ни других горючесмазочных материалов там нет.