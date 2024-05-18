Очки из нулевых, вязаные платья и шляпы: 7 неожиданных летних трендов, примерить которые рискнет не каждый

Уже готовы к лету? Тогда скорее читайте наш материал о самых актуальных новинках сезона Фото: NGS.RU Поделиться Поделиться





Лето не за горами, а это значит — самое время изучить новинки и течения, которые предлагает мир моды и красоты. Многое остается с прошлых сезонов: цвета металлик и красный, гипертрофированные рукава и броши в форме цветов. NGS.RU рассказывает об аксессуарах, оттенках и сочетаниях, где-то удивительных, а где-то ностальгических. Популярными будут изделия ручной работы — рукодельницы, берем на заметку. Смотрим, изучаем, адаптируем.

Оттенки зеленого

Как вам такие сочетания? Иллюстрация: NGS.RU Поделиться Поделиться





Красивые, природные, подчеркивающие летний загар оттенки. Фисташковый, оливковый, хаки, болотный или насыщенный зеленый, цвета молодой листвы, лайма или авокадо. Полагаем, вы уже поняли, что палитра, как и поле вашей фантазии, широкая. Рубашка или платье, брюки, шорты... Но зеленым может быть и аксессуар. Сочетать с теплыми оттенками (желтый, бежевый, коричневый, золотой) или с яркими на контрасте: белый, фиолетовый, фуксия, мандариновый.

Ковбойский стиль

Природные оттенки в одежде, клетчатые рубашки, деним, замша и кожа — вот они, основные составляющие вашего образа Иллюстрация: NGS.RU Поделиться Поделиться





Америку мы вам не открыли: стиль вестернов держится уже несколько сезонов. Правда, в нашем климате показывать стилизованные аутфиты проблематично. С наступлением тепла задача становится менее сложной — улицы городов превращаются в подиумы. Достаем шляпы, рубашки, куртки или сумки с бахромой, казаки (если у вас их всё еще нет, срочно покупайте).

Примерьте легкое белое платье в стиле бохо с жилетами: джинсовым (они снова в моде) или из замши. Не стесняйтесь носить шляпу, не бойтесь проявлять индивидуальность — современная мода как раз об этом. Доставайте с полок прошлогодние карго и стилизуйте с топами или джинсовыми корсетами — вариантов масса. Образы в стиле Western Core отлично подойдут для отпуска в горах, прогулки в выходной день, а может, и свидания — кто смелый?

Вязаные сумки

Особый шик, если сумка будет ручной работы Иллюстрация: NGS.RU Поделиться Поделиться





Тренд на вязаные сумки, благодаря инфлюенсерам и блогерам, вырвался в массы. Ожидаем летом бум сумочек разных форм, цветов и размеров. Не побоимся предположить, что масла в огонь подлила разноцветная крошка Miu Miu — как показывает практика, что ни сделают итальянские дизайнеры, моментально становится главным объектом желания сначала западных, а потом и наших модниц. Носить вязаные сумки можно с платьями — образ получится нежно-романтичный, хорошо будет смотреться и с повседневными комплектами: несколько расслабленно, но, за счет необычного аксессуара, интересно. Большая часть моделей с легкостью впишется в круизные или отпускные наряды: представьте, как гуляете по узким улочкам Турции.

Вязаные костюмы и вафельные полотенца

В моде этим летом вязаные шорты и платья-комбинации Иллюстрация: NGS.RU Поделиться Поделиться





Сумочка — цветочки вязаного тренда, а вот рискнете ли примерить ягодки — платье или даже костюм? Не на пляж, а на городскую прогулку, потому что носить изделия, созданные крючком, дизайнеры предлагают именно так. Сюда же можно добавить шляпу. Вьетнамки на платформе уведут образ в круизный стиль, а казаки — в бохо.

Вариант для смелых — одежда из вафельной ткани. Красивый вариант показал модный дом Chanel: как всегда, лаконично и со вкусом. Подобное платье — история не про массового потребителя. Чтобы отыскать такое, придется потрудиться — дизайнеры вам в помощь. Впрочем, много пунктов из летнего списка намекают на то, что вещи можно создавать самостоятельно. Рукодельницы, берите на заметку, скоро у вас прибавится заказов.

Желтый цвет

Идеальный оттенок на лето Фото: NGS.RU Поделиться Поделиться





Оттенок сливочного масла или маргарина на пике популярности. Не покривим душой, если скажем, что приветствуется вся палитра желтого: от лимонного и горчичного до кукурузного или грушевого. Подбирайте нужный оттенок под свой цветотип. Подскажем: осенний и весенний тип внешности будет смотреться в модном оттенке особенно роскошно. Кардиганы, топы, блузы, брюки, юбки, аксессуары, маникюр — экспериментируйте. Сочетайте с белым, серым, нежно-розовым, зеленым или ярко-синим.



Гипюр с денимом

Можно добавить яркости и надеть поверх рубашки красный жакет или любой другой сочного оттенка Иллюстрация: NGS.RU Поделиться Поделиться





Идеальное комбо, которое будет к лицу всем без исключения. Носить или не носить — дело вкуса, мы лишь знакомим вас с новинками, которые появляются в модном мире. Чтобы комплект выглядел по-настоящему стильно и современно (а не уводил в 2010-й), выбирайте платья и джинсу современного кроя, хорошее кружево. Не ограничивайтесь низкокачественными прозрачными юбками, которыми переполнен Wildberries.

Попробуйте смелое сочетание — широкие джинсы-трубы и удлиненная рубашка-платье из кружева. Дополните образ ниткой жемчуга. Вполне возможно, такая комбинация вызовет у вас удивление и вопросы, но уверяем, смотрится супер. Помним, что в тренде аксессуары с бантами: украсьте таким прическу и получите красивый романтичный образ.

Очки с цветными линзами

Время достать очки, которые вы храните с 2000-х годов Иллюстрация: NGS.RU Поделиться Поделиться





Очень модно предстоящим летом носить розовые, желтые, зеленые, фиолетовые, голубые, красные. Дизайнеры и инфлюенсеры уверены, что 2024 год — лучшее время для модного камбэка ярких очков в стиле нулевых. В списке трендов спортивные и объемные оправы, а также черепаховые, белый и цветной пластик, эффект омбре.