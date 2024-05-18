Очки из нулевых, вязаные платья и шляпы: 7 неожиданных летних трендов, примерить которые рискнет не каждый

Лето не за горами, а это значит — самое время изучить новинки и течения, которые предлагает мир моды и красоты. Многое остается с прошлых сезонов: цвета металлик и красный, гипертрофированные рукава и броши в форме цветов. NGS.RU рассказывает об аксессуарах, оттенках и сочетаниях, где-то удивительных, а где-то ностальгических. Популярными будут изделия ручной работы — рукодельницы, берем на заметку. Смотрим, изучаем, адаптируем.
Оттенки зеленого
Красивые, природные, подчеркивающие летний загар оттенки. Фисташковый, оливковый, хаки, болотный или насыщенный зеленый, цвета молодой листвы, лайма или авокадо. Полагаем, вы уже поняли, что палитра, как и поле вашей фантазии, широкая. Рубашка или платье, брюки, шорты... Но зеленым может быть и аксессуар. Сочетать с теплыми оттенками (желтый, бежевый, коричневый, золотой) или с яркими на контрасте: белый, фиолетовый, фуксия, мандариновый.
Ковбойский стиль
Америку мы вам не открыли: стиль вестернов держится уже несколько сезонов. Правда, в нашем климате показывать стилизованные аутфиты проблематично. С наступлением тепла задача становится менее сложной — улицы городов превращаются в подиумы. Достаем шляпы, рубашки, куртки или сумки с бахромой, казаки (если у вас их всё еще нет, срочно покупайте).
Примерьте легкое белое платье в стиле бохо с жилетами: джинсовым (они снова в моде) или из замши. Не стесняйтесь носить шляпу, не бойтесь проявлять индивидуальность — современная мода как раз об этом. Доставайте с полок прошлогодние карго и стилизуйте с топами или джинсовыми корсетами — вариантов масса. Образы в стиле Western Core отлично подойдут для отпуска в горах, прогулки в выходной день, а может, и свидания — кто смелый?
Вязаные сумки
Тренд на вязаные сумки, благодаря инфлюенсерам и блогерам, вырвался в массы. Ожидаем летом бум сумочек разных форм, цветов и размеров. Не побоимся предположить, что масла в огонь подлила разноцветная крошка Miu Miu — как показывает практика, что ни сделают итальянские дизайнеры, моментально становится главным объектом желания сначала западных, а потом и наших модниц.
Носить вязаные сумки можно с платьями — образ получится нежно-романтичный, хорошо будет смотреться и с повседневными комплектами: несколько расслабленно, но, за счет необычного аксессуара, интересно. Большая часть моделей с легкостью впишется в круизные или отпускные наряды: представьте, как гуляете по узким улочкам Турции.
Вязаные костюмы и вафельные полотенца
Сумочка — цветочки вязаного тренда, а вот рискнете ли примерить ягодки — платье или даже костюм? Не на пляж, а на городскую прогулку, потому что носить изделия, созданные крючком, дизайнеры предлагают именно так. Сюда же можно добавить шляпу. Вьетнамки на платформе уведут образ в круизный стиль, а казаки — в бохо.
Вариант для смелых — одежда из вафельной ткани. Красивый вариант показал модный дом Chanel: как всегда, лаконично и со вкусом. Подобное платье — история не про массового потребителя. Чтобы отыскать такое, придется потрудиться — дизайнеры вам в помощь. Впрочем, много пунктов из летнего списка намекают на то, что вещи можно создавать самостоятельно. Рукодельницы, берите на заметку, скоро у вас прибавится заказов.
Желтый цвет
Оттенок сливочного масла или маргарина на пике популярности. Не покривим душой, если скажем, что приветствуется вся палитра желтого: от лимонного и горчичного до кукурузного или грушевого. Подбирайте нужный оттенок под свой цветотип. Подскажем: осенний и весенний тип внешности будет смотреться в модном оттенке особенно роскошно. Кардиганы, топы, блузы, брюки, юбки, аксессуары, маникюр — экспериментируйте. Сочетайте с белым, серым, нежно-розовым, зеленым или ярко-синим.
Гипюр с денимом
Идеальное комбо, которое будет к лицу всем без исключения. Носить или не носить — дело вкуса, мы лишь знакомим вас с новинками, которые появляются в модном мире. Чтобы комплект выглядел по-настоящему стильно и современно (а не уводил в 2010-й), выбирайте платья и джинсу современного кроя, хорошее кружево. Не ограничивайтесь низкокачественными прозрачными юбками, которыми переполнен Wildberries.
Попробуйте смелое сочетание — широкие джинсы-трубы и удлиненная рубашка-платье из кружева. Дополните образ ниткой жемчуга. Вполне возможно, такая комбинация вызовет у вас удивление и вопросы, но уверяем, смотрится супер. Помним, что в тренде аксессуары с бантами: украсьте таким прическу и получите красивый романтичный образ.
Очки с цветными линзами
Очень модно предстоящим летом носить розовые, желтые, зеленые, фиолетовые, голубые, красные. Дизайнеры и инфлюенсеры уверены, что 2024 год — лучшее время для модного камбэка ярких очков в стиле нулевых. В списке трендов спортивные и объемные оправы, а также черепаховые, белый и цветной пластик, эффект омбре.