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    Школьник на севере Петербурга провалился с третьего этажа на первый вместе с полом

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    С компрессионным переломом и ушибами внутренних органов к медикам обратился 15-летний житель Петербурга. Ему нравилось гулять по заброшенным зданиям.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, школьник пришел в травмпункт накануне вечером. Он объяснил, что гулял по заброшенному зданию неподалеку от 9 дома по Репищевой улице, когда под ним провалился пол. Молодой человек упал с третьего этажа на первый.

    У него перелом грудного позвонка и большеберцовой кости, ушибы внутренних органов и ссадины. Школьника госпитализировали.

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