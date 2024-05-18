Школьник на севере Петербурга провалился с третьего этажа на первый вместе с полом

С компрессионным переломом и ушибами внутренних органов к медикам обратился 15-летний житель Петербурга. Ему нравилось гулять по заброшенным зданиям.



Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, школьник пришел в травмпункт накануне вечером. Он объяснил, что гулял по заброшенному зданию неподалеку от 9 дома по Репищевой улице, когда под ним провалился пол. Молодой человек упал с третьего этажа на первый.

У него перелом грудного позвонка и большеберцовой кости, ушибы внутренних органов и ссадины. Школьника госпитализировали.