Число заявок на шенгенские визы от россиян в 2023 году снизилось на четверть

Количество поданных россиянами заявок на выдачу шенгенских виз в 2023 году сократилось на четверть — до 520,4 тыс. с 687,2 тыс. годом ранее. Об этом 18 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Европейской комиссии. Это минимальный показатель за последние десять лет. Россияне теперь обращаются за шенгеном реже, чем граждане Китая, Турции, Индии и Марокко.



В сравнении с 2019 годом общее количество заявлений россиян на получение «шенгена» сократилось почти в 8 раз. При этом, «Фонтанка» рассказывала, каждый пятый российский заявитель в 2023 году столкнулся с отказом в выдаче шенгенской визы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).