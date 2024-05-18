Число заявок на шенгенские визы от россиян в 2023 году снизилось на четверть

Количество поданных россиянами заявок на выдачу шенгенских виз в 2023 году сократилось на четверть — до
В сравнении с 2019 годом общее количество заявлений россиян на получение «шенгена» сократилось почти в 8 раз. При этом, «Фонтанка» рассказывала, каждый пятый российский заявитель в 2023 году столкнулся с отказом в выдаче шенгенской визы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В 2019 году доля отказа гражданам России была одной из самых низких — 1,5%. В сравнении с ней статистика отказов россиянам за 2023 год показала 13-кратный рост. Снизилось и количество выданных россиянам мультивиз: в 2023 году их получила 221 тысяча человек, что в два раза меньше, чем в 2019 году.