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    Число заявок на шенгенские визы от россиян в 2023 году снизилось на четверть

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    Количество поданных россиянами заявок на выдачу шенгенских виз в 2023 году сократилось на четверть — до 520,4 тыс. с 687,2 тыс. годом ранее. Об этом 18 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Европейской комиссии. Это минимальный показатель за последние десять лет. Россияне теперь обращаются за шенгеном реже, чем граждане Китая, Турции, Индии и Марокко.

    В сравнении с 2019 годом общее количество заявлений россиян на получение «шенгена» сократилось почти в 8 раз. При этом, «Фонтанка» рассказывала, каждый пятый российский заявитель в 2023 году столкнулся с отказом в выдаче шенгенской визы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В 2019 году доля отказа гражданам России была одной из самых низких — 1,5%. В сравнении с ней статистика отказов россиянам за 2023 год показала 13-кратный рост. Снизилось и количество выданных россиянам мультивиз: в 2023 году их получила 221 тысяча человек, что в два раза меньше, чем в 2019 году.

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