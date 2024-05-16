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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Ассоциация туроператоров назвала долю отказов в выдаче шенгена россиянам в 2023 году

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    Каждый пятый российский заявитель столкнулся с отказом в выдаче шенгенской визы в 2023 году. Об этом 16 мая сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на ссылкой на статистику Еврокомиссии.

    Всего в прошлом году россияне подали свыше 520 тысяч заявок, что на 24,2% меньше показателя предыдущего года (687 000 обращений). Общее количество заявлений россиян на получение «шенгена» в сравнении с 2019 годом сократилось почти в 8 раз. Доля отказов, между тем, значительно выросла даже по сравнению с прошлым годом: с 10% до 19,7%. В 2019 году доля отказа гражданам России была одной из самых низких — 1,5%. В сравнении с ней статистика отказов россиянам за 2023 год показала 13-кратный рост.

    Снизилось и количество выданных россиянам мультивиз: в 2023 году их получила 221 тысяча человек, что в два раз меньше, чем в 2019 году.

    Ранее кабинет министров Таиланда принял решение о 60-дневном безвизовом режиме для граждан России.

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    Виза шенгенскаяОтказМультивиза
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