Ассоциация туроператоров назвала долю отказов в выдаче шенгена россиянам в 2023 году

Каждый пятый российский заявитель столкнулся с отказом в выдаче шенгенской визы в 2023 году. Об этом 16 мая сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на ссылкой на статистику Еврокомиссии.

Всего в прошлом году россияне подали свыше 520 тысяч заявок, что на 24,2% меньше показателя предыдущего года (687 000 обращений). Общее количество заявлений россиян на получение «шенгена» в сравнении с 2019 годом сократилось почти в 8 раз. Доля отказов, между тем, значительно выросла даже по сравнению с прошлым годом: с 10% до 19,7%. В 2019 году доля отказа гражданам России была одной из самых низких — 1,5%. В сравнении с ней статистика отказов россиянам за 2023 год показала 13-кратный рост.