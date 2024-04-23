В Таиланде введут двухмесячный безвизовый режим для россиян

Кабинет министров Таиланда принял решение о 60-дневном безвизовом режиме для граждан России. Мера вступит в силу с 1 мая, сообщила газета Khaosod со ссылкой на решение таиландского кабинета министров 23 апреля.



По данным издания, правительство дало согласие на предложение МИД королевства об освобождении от получения виз владельцев паспортов РФ, посещающих Таиланд в туристических целях. При этом отмечается, что нововведение носит временный характер.

На данный момент безвизовый режим действует 30 дней.

Ранее «Фонтанка» писала, что Таиланд оказался в списке самых востребованных зарубежных направлений на майские праздники среди россиян. В список также попали Турция, Азербайджан и ОАЭ.