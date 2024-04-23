    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    4 м/с, южн

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.25eur99.36
    СРОЧНО

    Трамвай столкнулся с грузовиком

    В Таиланде введут двухмесячный безвизовый режим для россиян

    1832
    2 комментария

    Кабинет министров Таиланда принял решение о 60-дневном безвизовом режиме для граждан России. Мера вступит в силу с 1 мая, сообщила газета Khaosod со ссылкой на решение таиландского кабинета министров 23 апреля.

    По данным издания, правительство дало согласие на предложение МИД королевства об освобождении от получения виз владельцев паспортов РФ, посещающих Таиланд в туристических целях. При этом отмечается, что нововведение носит временный характер.

    На данный момент безвизовый режим действует 30 дней.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Таиланд оказался в списке самых востребованных зарубежных направлений на майские праздники среди россиян. В список также попали Турция, Азербайджан и ОАЭ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТаиландВизы
    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Су Люк Ын23 Апр 2024 в 11:31
    недобрая для всех Нас новость!
    +1−3
    NSE23 Апр 2024 в 11:25
    Уж очень долго туда лететь, с ума можно сойти.
    +5−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close