В Таиланде введут двухмесячный безвизовый режим для россиян

Кабинет министров Таиланда принял решение о
По данным издания, правительство дало согласие на предложение МИД королевства об освобождении от получения виз владельцев паспортов РФ, посещающих Таиланд в туристических целях. При этом отмечается, что нововведение носит временный характер.
На данный момент безвизовый режим действует 30 дней.
Ранее «Фонтанка» писала, что Таиланд оказался в списке самых востребованных зарубежных направлений на майские праздники среди россиян. В список также попали Турция, Азербайджан и ОАЭ.