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    На Петербург пришлось 12% бронирований отелей на майские праздники, город стал лидером по стране

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    Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны — на него пришлось 12% от всех бронирований по стране. Как показывают данные исследования МТС Travel и Bronevik.com, из зарубежных направлений больше всего броней пришлось на Беларусь.

    В тройку лидеров также вошли Москва с долей в 10% и Казань с 7% бронирований. Вместе с Петербургом на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники.

    — Впереди туристический сезон, и много путешественников со всей страны отправятся именно на Северо-Запад, — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Только за первый квартал 2024 года, по данным экспертов нашей экосистемы, число бронирований в Ленинградской области выросло больше чем на 40%.


    Как подчеркнули аналитики, спрос на объекты размещения на майские праздники в целом вырос на 20% относительно прошлого года. Средний чек на проживание в этот период вырос на 10% до 5 400 рублей в сутки. Самым бюджетным среди туристических направлений оказался Краснодар, где средняя стоимость размещения составила 3 600 рублей. За ним идут Самара и Владикавказ.

    По данным МТС Travel и Bronevik.com, глубина бронирования выросла на 10%. Аналитики считают, что виной тому высокий спрос в прошлом году, и в этот раз туристы решили бронировать заранее и успеть на более привлекательные цены. На длинные майские выходные в прошлом году пришлось около 40% всех бронирований.

    Что касается зарубежных направлений, то, помимо Беларуси, востребованными на майские праздники стали Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

    В преддверии туристического сезона и на фоне растущего туристического спроса МТС установила базовые станции стандарта LTE в десяти районах Санкт-Петербурга и Ленобласти, увеличив таким образом скорость мобильного интернета в среднем на 30%.

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