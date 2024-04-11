На Петербург пришлось 12% бронирований отелей на майские праздники, город стал лидером по стране





Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны — на него пришлось 12% от всех бронирований по стране. Как показывают данные исследования МТС Travel и Bronevik.com, из зарубежных направлений больше всего броней пришлось на Беларусь.



В тройку лидеров также вошли Москва с долей в 10% и Казань с 7% бронирований. Вместе с Петербургом на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники.



— Впереди туристический сезон, и много путешественников со всей страны отправятся именно на Северо-Запад, — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Только за первый квартал 2024 года, по данным экспертов нашей экосистемы, число бронирований в Ленинградской области выросло больше чем на 40%.

