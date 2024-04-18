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    21 мая - круглый стол «Для себя и для других: как сегодня работают предприятия-экспортеры»

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    Россия за прошлый год увеличила объем торговли с азиатскими и африканскими странами: экспорт в Азию вырос на 10%, а в Африку — в 1,5 раза. Структура экспорта в целом перестраивается, предприятия осваивают новую номенклатуру и выстраивают новые связи. Что производят на экспорт и куда поставляют свои товары и технологии — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Каковы экспортные показатели компаний за последний год? Что преимущественно сегодня экспортирует страна? Какие экспортные товары производят?
    • Как менялась структура экспорта? Какие статьи экспорта и его направления теперь лидируют?
    • Какие направления экспорта пока проседают и требуют новых объемов или перестройки производства, бизнес-процессов? Как решается эта проблема?
    • С какими проблемами сталкиваются компании-экспортеры сегодня? Что нужно для их решения?
    • Какая поддержка необходима предприятиям-экспортерам и какие программы их поддержки действуют сегодня?
    • Как будет развиваться российский экспорт?

    К участию в круглом столе приглашаются бизнес-объединения и ассоциации, компании-производители продукции на экспорт и IT-разработчики.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 21 мая 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Киселева +7 (921) 334-04-59 ek@fontanka.ru

    План мероприятий

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