21 мая - круглый стол «Для себя и для других: как сегодня работают предприятия-экспортеры»

Россия за прошлый год увеличила объем торговли с азиатскими и африканскими странами: экспорт в Азию вырос на 10%, а в Африку — в 1,5 раза. Структура экспорта в целом перестраивается, предприятия осваивают новую номенклатуру и выстраивают новые связи. Что производят на экспорт и куда поставляют свои товары и технологии — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каковы экспортные показатели компаний за последний год? Что преимущественно сегодня экспортирует страна? Какие экспортные товары производят?
- Как менялась структура экспорта? Какие статьи экспорта и его направления теперь лидируют?
- Какие направления экспорта пока проседают и требуют новых объемов или перестройки производства, бизнес-процессов? Как решается эта проблема?
- С какими проблемами сталкиваются компании-экспортеры сегодня? Что нужно для их решения?
- Какая поддержка необходима предприятиям-экспортерам и какие программы их поддержки действуют сегодня?
- Как будет развиваться российский экспорт?
К участию в круглом столе приглашаются бизнес-объединения и ассоциации, компании-производители продукции на экспорт и IT-разработчики.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 21 мая 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Киселева +7 (921) 334-04-59 ek@fontanka.ru