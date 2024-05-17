    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, вос

    767мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.99eur98.78

    Что известно о взрыве в Военной академии связи на Обручевых

    18423
    2 комментария

    В Военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых прогремел взрыв. О громком хлопке вечером 17 мая сообщили очевидцы в дежурную часть Калининского района. На месте происшествия наблюдается скопление автомобилей скорой помощи и пожарных.

    В пресс-службе администрации Калининского района подтвердили, что получили информацию от гражданина о громком хлопке около 20:00. На место поехали пожарные, полиция и Росгвардия. По предварительной информации, пострадало минимум два человека. «Жертв нет», — отметили в пресс-службе. Причины выясняются.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Фонтанки», в подвале мог взорваться учебный боеприпас. Как стало известно нашему изданию, пострадавших семеро. Все в сознании и госпитализированы в Военно-медицинскую академию. Погибших нет. Версию о теракте и прилете беспилотника собеседники «Фонтанки» опровергают.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close