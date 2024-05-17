Что известно о взрыве в Военной академии связи на Обручевых

В Военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых прогремел взрыв. О громком хлопке вечером 17 мая сообщили очевидцы в дежурную часть Калининского района. На месте происшествия наблюдается скопление автомобилей скорой помощи и пожарных.



В пресс-службе администрации Калининского района подтвердили, что получили информацию от гражданина о громком хлопке около 20:00. На место поехали пожарные, полиция и Росгвардия. По предварительной информации, пострадало минимум два человека. «Жертв нет», — отметили в пресс-службе. Причины выясняются.