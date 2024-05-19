«Мицубиси Лансер», после маневра которого погибли пятеро, управлял петербургский курсант

Материалами о ДТП у Соснового Бора, где погибли пять человек, может заняться Военный следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону. Об этом сообщает 47news 19 мая.



По предварительной информации, за рулем «Мицубиси Лансер», после маневра которого погибли пять человек на трассе Сосновый Бор — Глобицы, находился 21-летний житель Балашихи. Он является курсантом петербургской Военной академии связи имени Буденного.

Молодого водителя «Мицубиси Лансер» в тяжёлом состоянии сначала доставили в больницу Соснового Бора. Потом было принято решение о транспортировке его вертолётом в Петербург в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.