«Мицубиси Лансер», после маневра которого погибли пятеро, управлял петербургский курсант

Материалами о ДТП у Соснового Бора, где погибли пять человек, может заняться Военный следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону. Об этом сообщает 47news 19 мая.
По предварительной информации, за рулем «Мицубиси Лансер», после маневра которого погибли пять человек на трассе Сосновый Бор — Глобицы, находился
Молодого водителя «Мицубиси Лансер» в тяжёлом состоянии сначала доставили в больницу Соснового Бора. Потом было принято решение о транспортировке его вертолётом в Петербург в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Накануне «Мицубиси Лансер» пошел на обгон на трассе Сосновый Бор — Глобицы, по касательной он задел попутную «КИА», из-за чего в итоге на встречной полосе врезался в «Фольксваген Поло». Лобовое столкновение не пережили водитель «Поло» и четверо его пассажиров.