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    «Мицубиси Лансер», после маневра которого погибли пятеро, управлял петербургский курсант

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    Материалами о ДТП у Соснового Бора, где погибли пять человек, может заняться Военный следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону. Об этом сообщает 47news 19 мая.

    По предварительной информации, за рулем «Мицубиси Лансер», после маневра которого погибли пять человек на трассе Сосновый Бор — Глобицы, находился 21-летний житель Балашихи. Он является курсантом петербургской Военной академии связи имени Буденного.

    Молодого водителя «Мицубиси Лансер» в тяжёлом состоянии сначала доставили в больницу Соснового Бора. Потом было принято решение о транспортировке его вертолётом в Петербург в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

    Накануне «Мицубиси Лансер» пошел на обгон на трассе Сосновый Бор — Глобицы, по касательной он задел попутную «КИА», из-за чего в итоге на встречной полосе врезался в «Фольксваген Поло». Лобовое столкновение не пережили водитель «Поло» и четверо его пассажиров.

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