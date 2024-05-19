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    В Екатеринбурге самолёт с пассажирами проехался по ноге авиатехника

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    Авиатехник попал под самолёт в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пассажиры отправились в Бишкек на три с половиной часа позже, пишет 19 мая Е1.RU.

    Правая нога техника угодила под шасси, когда самолёт начал выруливание со стоянки. На место вызвали бригаду скорой помощи, а пассажирам пришлось задержаться с вылетом.

    В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что борт эксплуатируют «Уральские авиалинии». Самолёт наехал на ногу техника по выпуску воздушного судна передней стойкой шасси. Мужчину госпитализировали в больницу.

    По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.

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