В Екатеринбурге самолёт с пассажирами проехался по ноге авиатехника

Авиатехник попал под самолёт в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пассажиры отправились в Бишкек на три с половиной часа позже, пишет 19 мая Е1.RU.



Правая нога техника угодила под шасси, когда самолёт начал выруливание со стоянки. На место вызвали бригаду скорой помощи, а пассажирам пришлось задержаться с вылетом.



В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что борт эксплуатируют «Уральские авиалинии». Самолёт наехал на ногу техника по выпуску воздушного судна передней стойкой шасси. Мужчину госпитализировали в больницу.



По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.

