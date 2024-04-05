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    Спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге вырос на 30%

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    В первом квартале на петербургском рынке новостроек продали на 30% больше квартир бизнес-класса, чем за тот же период прошлого года. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», большинство сделок провели в рассрочку.

    Как отметила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, если в прошлом году жилье бизнес-класса покупали примерно в равных пропорциях как в ипотеку, так и в рассрочку (по 45–47% в структуре сделок), то в первом квартале 2024 года акцент сместился в сторону рассрочек и их доля по итогам первого квартала выросла до 60%. Это связано в тем, что на фоне рыночных колебаний застройщики запустили привлекательные программы, в том числе без удорожания, с первым взносом от 30%.

    Средняя цена квадратного метра в объектах бизнес-класса за первые три месяца 2024 года выросла на 4%, достигнув 363 тысяч рублей за 1 кв. м. Самым популярным районом для покупки подобного жилья стал Выборгский район, на его долю пришлось 33% спроса, далее идет Василеостровский с долей в 14% и Петроградский район с 11%.

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