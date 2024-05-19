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    В ДТП на трассе под Петербургом погибли все взрослые. Выжил только четырехлетний ребёнок

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    Два человека погибли в лобовом ДТП в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону 19 мая.

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    Накануне около 20:05 на 55 километре автодороги Толмачево — Нарва автомобиль «ТагАЗ» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой-Вестой». «ТагАЗом» управляла 46-летняя женщина, она скончалась на месте аварии. В пассажирском кресле автомобиля находился четырехлетний ребенок. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По информации «Дорожного инспектора», мальчика перевозили на переднем сиденье без детского удерживающего устройства.

    49-летний водитель «Весты» получил серьёзные травмы и также скончался на месте происшествия.

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