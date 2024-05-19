В ДТП на трассе под Петербургом погибли все взрослые. Выжил только четырехлетний ребёнок

Два человека погибли в лобовом ДТП в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба
Накануне около 20:05 на 55 километре автодороги Толмачево — Нарва автомобиль «ТагАЗ» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой-Вестой». «ТагАЗом» управляла
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Два человека погибли в лобовом ДТП в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба
Накануне около 20:05 на 55 километре автодороги Толмачево — Нарва автомобиль «ТагАЗ» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой-Вестой». «ТагАЗом» управляла
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