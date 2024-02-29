27 марта — круглый стол «Дорога к дому: как решается транспортный вопрос в новостройках?»

Освоение застройщиками новых районов и появление там больших жилых массивов отчасти решают квартирный вопрос, но ставят перед новоселами новый — транспортный. Да и строителям трудно продать квартиры в доме, до которого придется добираться на перекладных. И если внутриквартальные дороги застройщики могут строить сами, то большие магистрали и развитие общественного транспорта — задача все-таки городских и областных властей. О том, как транспортные мегапроекты помогут застройщикам и где дорожная сеть требует более пристального внимания, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- В каких районах активной застройки с транспортом все хорошо, а где — хуже всего?
- Что могут сделать (и делают) застройщики для улучшения транспортной ситуации жильцов своих комплексов?
- Каковы планы города по развитию транспортной инфраструктуры в районах активной застройки?
- Диалог города и области по развитию транспортной инфраструктуры — есть ли он?
- Каких объектов из заявленных (всд, шмсд, кад-2) ждут застройщики больше всего?
- Куда и когда должно дойти метро? Какой еще транспорт лучше развивать в районах новостроек?
- Зависимость стоимости жилья от наличия транспортной инфраструктуры.
- Перспективы развития территории города и области — синхронизация жилого и транспортного строительства.
К участию приглашаются застройщики и агентства недвижимости, урбанисты и эксперты в сфере транспорта, представители транспортных компаний.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Информация о мероприятии: круглый стол состоится 27 марта в 12:00. О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.
Контакты для участия: Ольга Карпусь, +7(921) 9026991, ok@fontanka.ru