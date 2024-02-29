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    27 марта — круглый стол «Дорога к дому: как решается транспортный вопрос в новостройках?»

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    Освоение застройщиками новых районов и появление там больших жилых массивов отчасти решают квартирный вопрос, но ставят перед новоселами новый — транспортный. Да и строителям трудно продать квартиры в доме, до которого придется добираться на перекладных. И если внутриквартальные дороги застройщики могут строить сами, то большие магистрали и развитие общественного транспорта — задача все-таки городских и областных властей. О том, как транспортные мегапроекты помогут застройщикам и где дорожная сеть требует более пристального внимания, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • В каких районах активной застройки с транспортом все хорошо, а где — хуже всего?
    • Что могут сделать (и делают) застройщики для улучшения транспортной ситуации жильцов своих комплексов?
    • Каковы планы города по развитию транспортной инфраструктуры в районах активной застройки?
    • Диалог города и области по развитию транспортной инфраструктуры — есть ли он?
    • Каких объектов из заявленных (всд, шмсд, кад-2) ждут застройщики больше всего?
    • Куда и когда должно дойти метро? Какой еще транспорт лучше развивать в районах новостроек?
    • Зависимость стоимости жилья от наличия транспортной инфраструктуры.
    • Перспективы развития территории города и области — синхронизация жилого и транспортного строительства.

    К участию приглашаются застройщики и агентства недвижимости, урбанисты и эксперты в сфере транспорта, представители транспортных компаний.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Информация о мероприятии: круглый стол состоится 27 марта в 12:00. О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.

    Контакты для участия: Ольга Карпусь, +7(921) 9026991, ok@fontanka.ru

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