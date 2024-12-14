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Происшествия Домушники прошлись по квартирам на проспекте Металлистов. Решётки на окнах не спасли

Домушники прошлись по квартирам на проспекте Металлистов. Решётки на окнах не спасли

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14 комментариев

Двое жителей Калининского района Петербурга вместо предновогодних трат вынуждены были подсчитывать потери после визита воров. Продолжить серию домушникам, повадившимся пробираться в дома на одной улице, не дала полиция.

О квартирных кражах на проспекте Металлистов двое петербуржцев заявили в полицию с разницей в четыре дня, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Первым за помощью обратился 44-летний слесарь. В минувшую пятницу он вернулся домой с работы и обнаружил, что окно его квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома, открыто. Через него «улетели» евро, доллары, рубли, пара серёг, перстень с чёрным камнем и цепочка с крестиком. Пропажу владелец оценил в 317 тысяч рублей.

10 декабря обокрали квартиру 69-летней уборщицы поликлиники, которая живёт в пятиэтажке менее чем в километре от первого места преступления. Пока хозяйки несколько часов не было дома, воры успели срезать решётку на окне на первом этаже. Унесли банковскую карту и 150 тысяч рублей.

Оба заявления легли в основу уголовного дела о краже, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На след домушников вышли оперативники уголовного розыска. 12 декабря в апарт-отеле на улице Хошимина по подозрению в хищениях были задержаны 39-летний житель Мурино и 37-летний уроженец Киргизии. По предварительным данным, от украденного они успели избавиться. Встречать Новый год подозреваемым предстоит под стражей.

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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Киргизов домой отправьте всех, куча проблем решится. Но путин своих не бросает.
Гость
1 час
"задержаны 39-летний житель Мурино и 37-летний уроженец Киргизии." Звучит эпично!😆 А житель Мурино уроженец тоже Мурино? 39 лет назад там в Мурино коровы по полям ещё бегали.
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