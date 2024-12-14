Домушники прошлись по квартирам на проспекте Металлистов. Решётки на окнах не спасли

Двое жителей Калининского района Петербурга вместо предновогодних трат вынуждены были подсчитывать потери после визита воров. Продолжить серию домушникам, повадившимся пробираться в дома на одной улице, не дала полиция.

О квартирных кражах на проспекте Металлистов двое петербуржцев заявили в полицию с разницей в четыре дня, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Первым за помощью обратился 44-летний слесарь. В минувшую пятницу он вернулся домой с работы и обнаружил, что окно его квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома, открыто. Через него «улетели» евро, доллары, рубли, пара серёг, перстень с чёрным камнем и цепочка с крестиком. Пропажу владелец оценил в 317 тысяч рублей.

10 декабря обокрали квартиру 69-летней уборщицы поликлиники, которая живёт в пятиэтажке менее чем в километре от первого места преступления. Пока хозяйки несколько часов не было дома, воры успели срезать решётку на окне на первом этаже. Унесли банковскую карту и 150 тысяч рублей.

Оба заявления легли в основу уголовного дела о краже, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На след домушников вышли оперативники уголовного розыска. 12 декабря в апарт-отеле на улице Хошимина по подозрению в хищениях были задержаны 39-летний житель Мурино и 37-летний уроженец Киргизии. По предварительным данным, от украденного они успели избавиться. Встречать Новый год подозреваемым предстоит под стражей.