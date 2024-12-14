Жителю Ленобласти вспороли живот после попытки погладить чужую собаку. Полиция ищет женщину

Экстренная операция потребовалась мужчине, который протянул руку к питомцу во Всеволожском районе Ленобласти. Полиция ищет светловолосую хозяйку рыжего пса, неласкового к чужакам.

По данным «Фонтанки», около полуночи 14 декабря экстренные службы вызвали на Железнодорожную улицу в посёлок Кузьмоловский, сообщив о ножевом ранении. Помощь требовалась 30-летнему мужчине, которого госпитализировали с выпадением петель кишечника. Состояние пациента было тяжёлым, его сразу направили в операционную.

Подробности случившегося полицейским рассказала девушка пострадавшего. Поздним вечером пятницы на Железнодорожной улице пара проводила время с компанией, из которых девушке был знаком только один человек — её друг детства. Он и его светловолосая спутница лет 35-40 на вид якобы уже успели отметить выходные. Общение было ровным, пока 30-летний мужчина не попытался погладить маленькую рыжую собаку. Огрызнулись и пёс, и его хозяйка.

Женщина и проявивший внимание к её питомцу продолжили ругаться в стороне от компании, пока мужчина не упал, схватившись за живот. Дама задерживаться и ждать скорую не стала.

«Полицией приняты меры к розыску подозреваемой собаковладелицы», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.