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Происшествия Жителю Ленобласти вспороли живот после попытки погладить чужую собаку. Полиция ищет женщину

Жителю Ленобласти вспороли живот после попытки погладить чужую собаку. Полиция ищет женщину

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14 комментариев

Экстренная операция потребовалась мужчине, который протянул руку к питомцу во Всеволожском районе Ленобласти. Полиция ищет светловолосую хозяйку рыжего пса, неласкового к чужакам.

По данным «Фонтанки», около полуночи 14 декабря экстренные службы вызвали на Железнодорожную улицу в посёлок Кузьмоловский, сообщив о ножевом ранении. Помощь требовалась 30-летнему мужчине, которого госпитализировали с выпадением петель кишечника. Состояние пациента было тяжёлым, его сразу направили в операционную.

Подробности случившегося полицейским рассказала девушка пострадавшего. Поздним вечером пятницы на Железнодорожной улице пара проводила время с компанией, из которых девушке был знаком только один человек — её друг детства. Он и его светловолосая спутница лет 35-40 на вид якобы уже успели отметить выходные. Общение было ровным, пока 30-летний мужчина не попытался погладить маленькую рыжую собаку. Огрызнулись и пёс, и его хозяйка.

Женщина и проявивший внимание к её питомцу продолжили ругаться в стороне от компании, пока мужчина не упал, схватившись за живот. Дама задерживаться и ждать скорую не стала.

«Полицией приняты меры к розыску подозреваемой собаковладелицы», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
16
В д. Гадюкино - дожди.
35 минут
"Полиция ищет женщину". А как ищет? Разве розыск алкоголички из известной среды может занимать больше часа?
sysh
46 минут
попытался погладить маленькую рыжую собаку Не погладить решил.Да и возможно,не там.
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