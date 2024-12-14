Погиб основатель испанской компании и сети магазинов одежды Mango Исак Андик

Основатель испанской компании и сети магазинов одежды Mango Исак Андик скончался на 72-м году жизни. Причиной смерти стал несчастный случай, сообщила 14 декабря корпорация на своем сайте.

Газета El Pais со ссылкой на источники утвержадет, что смертельной для Андика стала прогулка в горах Каталонии, близ Барселоны. Как утверждает издание, бизнесмен упал в ущелье возле пещер Сальнитре, расположенных на пути к монастырю Монтсеррат.

По данным El Pais, к месту ЧП направили медицинский вертолет и машину скорой помощи, но врачи смогли лишь констатировать смерть.

Исак Андик — основатель Mango и председатель совета директоров компании, был самым богатым человеком Каталонии и одним из богатейших в Испании. Forbes по состоянию на 14 декабря оценивает его состояние в 4,5 миллиарда долларов.