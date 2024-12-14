В Москве откроют еще четыре станции метро к концу 2024 года. Это продолжение новой линии, запущенной в сентябре

Мэр Москвы Сергей Собянин во время съезда «Единой России» 14 декабря рассказал ТАСС, что к концу года будут открыты четыре новые станции метро изумрудной Троицкой линии.
«Конечно, — ответил Собянин на вопрос, будут ли открыты какие-либо новые станции метро до Нового года. — Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции [будет открыто]».
Ранее издание MSK1 со ссылкой на свои источники писало о том, что к Новому году планируют открыть «Корниловскую», «Коммунарку» и «Новомосковскую». Согласно схеме Троицкой линии, далее по проекту следует станция «Сосенки».
Троицкая — новая радиальная линия московского метро. Она будет пересекать красную (Сокольническую), оранжевую (Калужско-Рижскую), серую (Серпуховско-Тимирязевскую) линии и соединится с Московским центральным кольцом. В сентябре 2024 открыли первые четыре станции Троицкой линии — участок от «Новаторской» до «Тютчевской». Он связан пересадкой с Большой кольцевой линией.
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