В Москве откроют еще четыре станции метро к концу 2024 года. Это продолжение новой линии, запущенной в сентябре

Мэр Москвы Сергей Собянин во время съезда «Единой России» 14 декабря рассказал ТАСС , что к концу года будут открыты четыре новые станции метро изумрудной Троицкой линии.

«Конечно, — ответил Собянин на вопрос, будут ли открыты какие-либо новые станции метро до Нового года. — Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции [будет открыто]».

Ранее издание MSK1 со ссылкой на свои источники писало о том, что к Новому году планируют открыть «Корниловскую», «Коммунарку» и «Новомосковскую». Согласно схеме Троицкой линии, далее по проекту следует станция «Сосенки».