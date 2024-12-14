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Происшествия В Москве откроют еще четыре станции метро к концу 2024 года. Это продолжение новой линии, запущенной в сентябре

В Москве откроют еще четыре станции метро к концу 2024 года. Это продолжение новой линии, запущенной в сентябре

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46 комментариев

Мэр Москвы Сергей Собянин во время съезда «Единой России» 14 декабря рассказал ТАСС, что к концу года будут открыты четыре новые станции метро изумрудной Троицкой линии.

«Конечно, — ответил Собянин на вопрос, будут ли открыты какие-либо новые станции метро до Нового года. — Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции [будет открыто]».

Ранее издание MSK1 со ссылкой на свои источники писало о том, что к Новому году планируют открыть «Корниловскую», «Коммунарку» и «Новомосковскую». Согласно схеме Троицкой линии, далее по проекту следует станция «Сосенки».

Троицкая — новая радиальная линия московского метро. Она будет пересекать красную (Сокольническую), оранжевую (Калужско-Рижскую), серую (Серпуховско-Тимирязевскую) линии и соединится с Московским центральным кольцом. В сентябре 2024 открыли первые четыре станции Троицкой линии — участок от «Новаторской» до «Тютчевской». Он связан пересадкой с Большой кольцевой линией.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах на строительство петербургского метро.

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Комментарии
47
onotolich
1 час
А можно нам Собянина хотя бы на полгода?
Игорь Протасов
59 минут
Вот почему все, кто может, переезжают в Москву... для работы... карьеры... жизни... единственный город в РФ, который реально живёт и развивается...
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