Более триллиона рублей нужно на строительство метро в Петербурге до 2030 года. Разберетесь в новой схеме?

На строительство метро до 2030 года Петербург должен потратить 1,3 трлн рублей. Хотя бы полтриллиона ждут от федералов.
По данным «Фонтанки», концепция развития метрополитена до 2030 года предусматривает строительство новых станций, а также реконструкцию и модернизацию действующих. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн рублей. На схеме, которая разработана для отраслевых совещаний, видны сроки для ввода станций.
Можно обратить внимание, что некоторые из них будут работать «на проход» по несколько лет: это значит, что выходы с них построят позже, чем введут сам участок. Такая судьба, как известно, ожидает «Театральную», а также, как выясняется, ряд станций коричневой линии — «Боровую», «Броневую», «Петергофское шоссе», «Бестужевскую».
За последнее время было опубликовано несколько версий по срокам ввода станций. Согласно этой, в 2024 году откроют участок «Спасская» — «Горный институт», в следующем — «Казаковская» — «Путиловская», в 2028 — «Богатырскую», «Каменку» и выход со станции «Лиговский проспект-1», который хотят увязать с терминалом ВСМ. В 2029-м — депо «Красносельское», а в 2030-м — продолжение коричневой линии, станцию «Шуваловский проспект» и первый выход с «Театральной».
При этом ранее Петербург уже запросил федеральное софинансирование на строительство метро до 2030 года в размере 500 млрд рублей. О том, дадут его и поможет ли оно линиям до «Пулково» и «Кудрово» — читайте в материале «Фонтанки».