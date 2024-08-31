Более триллиона рублей нужно на строительство метро в Петербурге до 2030 года. Разберетесь в новой схеме?

На строительство метро до 2030 года Петербург должен потратить 1,3 трлн рублей. Хотя бы полтриллиона ждут от федералов.



По данным «Фонтанки», концепция развития метрополитена до 2030 года предусматривает строительство новых станций, а также реконструкцию и модернизацию действующих. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн рублей. На схеме, которая разработана для отраслевых совещаний, видны сроки для ввода станций.

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Можно обратить внимание, что некоторые из них будут работать «на проход» по несколько лет: это значит, что выходы с них построят позже, чем введут сам участок. Такая судьба, как известно, ожидает «Театральную», а также, как выясняется, ряд станций коричневой линии — «Боровую», «Броневую», «Петергофское шоссе», «Бестужевскую».

