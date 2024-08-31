    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    3 м/с, южн

    763мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.19eur100.76

    Более триллиона рублей нужно на строительство метро в Петербурге до 2030 года. Разберетесь в новой схеме?

    9295
    21 комментарий

    На строительство метро до 2030 года Петербург должен потратить 1,3 трлн рублей. Хотя бы полтриллиона ждут от федералов.

    По данным «Фонтанки», концепция развития метрополитена до 2030 года предусматривает строительство новых станций, а также реконструкцию и модернизацию действующих. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн рублей. На схеме, которая разработана для отраслевых совещаний, видны сроки для ввода станций.

    ПоделитьсяПоделиться


    Можно обратить внимание, что некоторые из них будут работать «на проход» по несколько лет: это значит, что выходы с них построят позже, чем введут сам участок. Такая судьба, как известно, ожидает «Театральную», а также, как выясняется, ряд станций коричневой линии — «Боровую», «Броневую», «Петергофское шоссе», «Бестужевскую».


    За последнее время было опубликовано несколько версий по срокам ввода станций. Согласно этой, в 2024 году откроют участок «Спасская» — «Горный институт», в следующем — «Казаковская» — «Путиловская», в 2028 — «Богатырскую», «Каменку» и выход со станции «Лиговский проспект-1», который хотят увязать с терминалом ВСМ. В 2029-м — депо «Красносельское», а в 2030-м — продолжение коричневой линии, станцию «Шуваловский проспект» и первый выход с «Театральной».

    При этом ранее Петербург уже запросил федеральное софинансирование на строительство метро до 2030 года в размере 500 млрд рублей. О том, дадут его и поможет ли оно линиям до «Пулково» и «Кудрово» — читайте в материале «Фонтанки».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 21

    28212710331 Авг 2024 в 14:08
    Очередной пиар-ход господина Беглова!!!
    Подумайте сами, если Б не справился за предыдущий срок с мусорной реформой, очисткой города зимой и в межсезонье, обманывает Президента о том, что комплексно строят новые ЖК с развитой транспортной инфраструктурой, детскими садами, школами, поликлиникой... То о чем можно говорить еще!? Пусть ответит правду: был ли он, как обычный питерец, в общественном транспорте в часы пик, ездил ли на машине без мигалок, стоял ли огромных пробках?!!
    За все время нахождения у власти ОН не решил ни одного ВАЖНОГО, вопроса города!! Только скандалы и передел сфер влияния у застройщиков и коммерсантов! Разгул уличной преступности, в том числе в мигрантской среде!!!
    Мы же видим и понимаем, что Беглов - это неэффективный руководитель, он не способен объединить ради развития города и государства Российского элиты и предпринимателей Северо-Западной агломерации (скандалы были и будут постоянные). Он просто этого НЕ МОЖЕТ, НЕ СПОСОБЕН!!!
    Он - НЕ СОБЯНИН!!! К сожалению!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close