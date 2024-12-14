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Город Главная рождественская ярмарка заработала в Петербурге. Праздничная атмосфера — на фото

Главная рождественская ярмарка заработала в Петербурге. Праздничная атмосфера — на фото

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2 комментария

Новый год всё ближе, и новогодних развлечений в Петербурге всё больше. С 14 декабря проникнуться праздничным настроением можно на рождественской ярмарке на Манежной площади.

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Гостей на Манежной площади ждут до 9 января. В этом году в оформлении ярмарки не использовали тематику сказки «Щелкунчик», хотя какие-то элементы прошлых лет сохранились. Вместе с открытием ярмарки заработал каток на Конюшенной площади.

14 декабря стартовали ярмарки на Московской и на Дворцовой площадях. В центре города открылся и ещё один праздничный аттракцион — гигантская рождественская горка.

О том, как в Петербурге будут отмечать наступление 2025 года, подробнее рассказывали здесь.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
13 минут
пятьдесят тыщ только безвести пропавших а им всё равно. ничего не понимаю.
Гость
22 минуты
Атмосфера на фото, но не в комментариях Фонтани, у вас модераторы работают или нет, у ботов по 30 комментариев каждый день, а вы ничего не делаете
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