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Происшествия Из-за метели на ЗСД снизили скоростной режим и попросили ездить осторожнее

Из-за метели на ЗСД снизили скоростной режим и попросили ездить осторожнее

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4 комментария

На время сложных погодных условий на ЗСД снизили скоростной режим на табло и знаках переменной информации — сообщили «Фонтанке» в ночь с 14 на 15 декабря в «Магистрали Северной столицы». На всей протяженности скоростного диаметра усилена противогололедная обработка.

«Около 30 крупных единиц техники в постоянном режиме на трассе. Чередуют обработку противогололедными материалами и обслуживание. Погодя тяжелая. Всем бдительности и осторожности за рулем», — отмечают в пресс-службе компании.

По данным «Магистрали Северной столицы», серьезных ДТП на скоростном диаметре 14 декабря не было: только пара кузовных при перестроениях.

«Яндекс карты» показывают свободную для проезда магистраль, в том числе на съездах.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге замело обычные дороги.

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Комментарии
4
Сила в Правде!!
23 минуты
сотни сверо-корейцев стали кормом для бездомных собак в курских полях.
Гость
18 минут
Чистят плохо, КАД чище
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