Из-за метели на ЗСД снизили скоростной режим и попросили ездить осторожнее

На время сложных погодных условий на ЗСД снизили скоростной режим на табло и знаках переменной информации — сообщили «Фонтанке» в ночь с 14 на 15 декабря в «Магистрали Северной столицы». На всей протяженности скоростного диаметра усилена противогололедная обработка.

«Около 30 крупных единиц техники в постоянном режиме на трассе. Чередуют обработку противогололедными материалами и обслуживание. Погодя тяжелая. Всем бдительности и осторожности за рулем», — отмечают в пресс-службе компании.

По данным «Магистрали Северной столицы», серьезных ДТП на скоростном диаметре 14 декабря не было: только пара кузовных при перестроениях.

«Яндекс карты» показывают свободную для проезда магистраль, в том числе на съездах.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге замело обычные дороги.