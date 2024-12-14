Петербургская полиция почитала канал школьников, одного увезли к психиатрам

Переписка в школьном Telegram-канале обеспечила его юному администратору внимание полиции и медиков в Петербурге. Он писал о взрывах и осадках в виде петард.

Автора быстро установили. Объясняться с полицейскими пришлось 15-летнему девятикласснику из Приморского района. Ранее внимание инспекторов по делам несовершеннолетних он не привлекал. Подросток живёт с матерью, четыре раза в неделю ходит в тренажёрный зал, а в свободное время администрирует канал, созданный знакомым в ноябре. Там делятся сомнительной информацией о педагогах, показывают взрывы петард в школьных туалетах и выкладывают ролики, далёкие от образовательных.