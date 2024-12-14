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Происшествия Петербургская полиция почитала канал школьников, одного увезли к психиатрам

Петербургская полиция почитала канал школьников, одного увезли к психиатрам

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19 комментариев

Переписка в школьном Telegram-канале обеспечила его юному администратору внимание полиции и медиков в Петербурге. Он писал о взрывах и осадках в виде петард.

Присмотреться к контенту полицейских попросили накануне, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Тревогу вызвало сообщение, которое сулило взрыв у четырёх кабинетов школы Приморского района Петербурга. Там же писали угрозы учителям.

Автора быстро установили. Объясняться с полицейскими пришлось 15-летнему девятикласснику из Приморского района. Ранее внимание инспекторов по делам несовершеннолетних он не привлекал. Подросток живёт с матерью, четыре раза в неделю ходит в тренажёрный зал, а в свободное время администрирует канал, созданный знакомым в ноябре. Там делятся сомнительной информацией о педагогах, показывают взрывы петард в школьных туалетах и выкладывают ролики, далёкие от образовательных.

Школьника в сопровождении законного представителя увезли в детскую психиатрию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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Комментарии
19
Дядя Бо
1 час
Судя по заголовку, к психиатру увезли полицейского.
houspi
1 час
Ребята проходят КМБ, изучают взрывчатые вещества, готовятся Родину защищать. А их в психушку за это?
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