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    Первые 25 градусов. В Петербурге совершенно летняя погода

    1978
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    Температура воздуха в Петербурге достигнет первых в году 25 градусов, сообщил 19 мая в телеграм-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

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    По его словам, в минувшую субботу можно было наблюдать редкое явление — абсолютное отсутствие облаков над севером Европы и Европейской территории России. На снимках со спутника полностью видна Балтика, а также последний лед на севере Ботнического залива.

    По предварительному прогнозу, в понедельник, 20 мая, атмосферный фронт отметится в Петербурге кратковременными дождями, что ограничит дневную температуру до +18… +20 градусов.

    Фото: телеграм-канал главного синоптика Петербурга Александра Колесова

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