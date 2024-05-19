Первые 25 градусов. В Петербурге совершенно летняя погода

Температура воздуха в Петербурге достигнет первых в году 25 градусов, сообщил 19 мая в телеграм-канале главный городской синоптик Александр Колесов.
По его словам, в минувшую субботу можно было наблюдать редкое явление — абсолютное отсутствие облаков над севером Европы и Европейской территории России. На снимках со спутника полностью видна Балтика, а также последний лед на севере Ботнического залива.
По предварительному прогнозу, в понедельник, 20 мая, атмосферный фронт отметится в Петербурге кратковременными дождями, что ограничит дневную температуру до