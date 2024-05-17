Это что, лето? Петербург прогреется до +25 градусов в выходные

Надевайте кепки и очки — солнце и ясное небо ждут петербуржцев в ближайшие выходные. Похоже, погода решила отдать долг за холодное начало мая, предполагает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Формировать синоптическую ситуацию в эти дни будет медленно дрейфующий по территории Европейской России в южном направлении скандинавский антициклон. При этом температурный фон ожидается на 3–5 градусов выше климатической нормы», — говорит синоптик. Осадков, к слову, не предвидится.
В пятницу, 17 мая, столбики термометров покажут +21 градус днем. В небе будет светить солнце. Ветер северо-восточный 5–10 м/с.
В ночь на субботу, 18 мая, ожидается около +8, а днем — жара до +24 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.
19 мая, в воскресенье, будет тепло даже ночью — до +12. Днем температура вырастет еще больше, столбики термометров покажут +23…+25 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.
Атмосферное давление к выходным упадет с 767 до 760 мм рт. ст., что около нормы.
По предварительному прогнозу, в понедельник атмосферный фронт отметится в Петербурге кратковременными дождями, что ограничит дневную температуру до +18…+20 градусов.