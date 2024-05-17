Это что, лето? Петербург прогреется до +25 градусов в выходные

Надевайте кепки и очки — солнце и ясное небо ждут петербуржцев в ближайшие выходные. Похоже, погода решила отдать долг за холодное начало мая, предполагает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Формировать синоптическую ситуацию в эти дни будет медленно дрейфующий по территории Европейской России в южном направлении скандинавский антициклон. При этом температурный фон ожидается на 3–5 градусов выше климатической нормы», — говорит синоптик. Осадков, к слову, не предвидится.



В пятницу, 17 мая, столбики термометров покажут +21 градус днем. В небе будет светить солнце. Ветер северо-восточный 5–10 м/с.

