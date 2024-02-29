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    19 марта — круглый стол «Жилье для приезжих и инвестиций: как меняется спрос на квартиры-студии?»

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    Доля студий в структуре спроса в Москве за последние 5 лет выросла с 7,6% до 22%. В Петербурге квартиры-студии пользуются еще большей популярностью — например, в первом полугодии 2023 года аналитики говорили о падении спроса на них, но в итоге доля их все равно составляла около 30%. Как рынок отреагировал на последние изменения в программах льготной ипотеки и насколько для девелоперов интересен этот формат сегодня — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Меняется ли спрос на студии в новостройках Петербурга и Ленобласти? Как на него повлияли изменения в программе льготной ипотеки?
    • Доля студий в квартирографии жилых комплексов и апартаментов — необходимо и достаточно?
    • Студии в апартаментах и в жилых комплексах - куда выгоднее инвестировать?
    • Разница в цене и площади между однокомнатной квартирой и студией — где дороже квадратный метр?
    • Оптимальная площадь студии — меняется ли планировка со временем.
    • Цель покупки студии: экономия или инвестиции?

    К участию приглашаются строительные компании и агентства недвижимости.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 19 марта 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

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