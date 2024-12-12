Беглов: Конюшенное ведомство станет новым культурным центром

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что работа по реконструкции Конюшенного ведомства возрождается и в скором времени там появится культурное пространство. По словам губернатора, затягивание работ произошло из-за «злоумышленников», судившихся с городом.

«Два года длились разбирательства. Это было злоупотребление правом. И деньги были, и все было. Мы перебороли злоумышленников», — заметил губернатор.

По его словам, сейчас тяжбы в прошлом, и с инвестором есть договоренность создать там культурные пространство. «Конюшенное ведомство станет новым культурным центром», — добавил Беглов.

В ноябре в интервью «Фонтанке» глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов рассказал, что договоры на проектирование реставрации Конюшенного уже заключены. Чиновник тогда добавил, что проектная группа контактирует с КГИОП, обсуждаются вопросы о том, как здание можно приспособить для современного использования.