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Город Беглов: Конюшенное ведомство станет новым культурным центром

Беглов: Конюшенное ведомство станет новым культурным центром

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4 комментария

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что работа по реконструкции Конюшенного ведомства возрождается и в скором времени там появится культурное пространство. По словам губернатора, затягивание работ произошло из-за «злоумышленников», судившихся с городом.

«Два года длились разбирательства. Это было злоупотребление правом. И деньги были, и все было. Мы перебороли злоумышленников», — заметил губернатор.

По его словам, сейчас тяжбы в прошлом, и с инвестором есть договоренность создать там культурные пространство. «Конюшенное ведомство станет новым культурным центром», — добавил Беглов.

Как Конюшенное ведомство выглядит сейчас, «Фонтанка» показывала недавно.

В ноябре в интервью «Фонтанке» глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов рассказал, что договоры на проектирование реставрации Конюшенного уже заключены. Чиновник тогда добавил, что проектная группа контактирует с КГИОП, обсуждаются вопросы о том, как здание можно приспособить для современного использования.

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ПО ТЕМЕ
Александр Беглов Конюшенное ведомство Реставрация
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Комментарии
4
Эд Хэммет
24 минуты
Коней давно пора приобщать к высокой культуре. Люди-то явно движутся в противоположном направлении.
266963985
25 минут
Безусый проснулся и сказал - ква
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