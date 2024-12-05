Впервые за годы горожанам показали Конюшенное ведомство. Зрелище оказалось не для слабонервных

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Впервые за десять с лишним лет в центре Петербурга горожанам открылось уже почти забытое зрелище — фасады разрушающегося Конюшенного ведомства. Памятник много лет ждет реставрации, но глаза не мозолит, так как постоянно закрыт большими и нарядными баннерами.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Всего через десять дней на Конюшенной площади откроется рождественский каток, а вместе с ним придет праздничная новогодняя атмосфера. Видимо, для нее сейчас и меняют баннеры. И тем контрастнее смотрятся на этом фоне фасады Конюшенного ведомства.

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Как минимум с 2013 года здание постоянно закрыто огромными баннерами. На них были изображены то символы чемпионата мира по футболу, то футбольной деревни UEFA, которая должна была открыться к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22, то изображением Петра I — к 350-летию со дня рождения великого императора — со строчками Пушкина: «Красуйся, град Петров», которые с учетом того, что находилось за ними, можно было прочесть с горькой иронией. А то и просто с видами парадного Петербурга.

1 из 6 Источник: скриншот «Яндекс. карты»

На виду оставалась только центральная часть — Спасо-Конюшенная церковь, которую отремонтировали в 1999 году. У нее целые окна и почти свежий фасад, а внутри проходят службы.

Сейчас с фасада боковых крыльев федерального памятника кусками осыпается штукатурный слой, в этих прорехах виднеется кирпичная кладка. Со стороны площади почти все окна либо зияют чернотой, либо заколочены досками и фанерой, кое-где пустующие глазницы затянуты пленкой, но и она теперь просто свисает со стен. Успела изорваться и обветшать даже зеленая строительная сетка.

2009 год Источники: скриншот «Яндекс. Карты», Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

2009 год Источники: скриншот «Яндекс. Карты», Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

2009 год Источники: скриншот «Яндекс. Карты», Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

2009 год Источники: скриншот «Яндекс. Карты» , Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Неудавшийся проект

В 2010 году, еще при губернаторе Валентине Матвиенко, город на условиях стратегического инвестпартнерства (без торгов) передал Конюшенное ведомство компаниям братьев Михаила и Бориса Зингаревичей. Чиновники дали добро на реконструкцию под элитный апарт-отель с подземным паркингом на 600 машин. Инвестор собирался застроить две сводчатые галереи апартаментами в несколько этажей. Эта затея вызвала возмущение и протест градозащитников, которые расценили ее как фактическое уничтожение части памятника.

Тогда же петербургское УФАС по жалобе прокуратуры признало, что Смольный нарушил закон о конкуренции. Правда, отменять решение городских властей надзорное ведомство не стало — только потребовало в будущем разыгрывать Конюшенное и здание на Марсовом поле, 1, на аукционах или конкурсах. Но даже такое решение администрация города отправилась оспаривать в суде.

В 2015 году, когда проект уже получил разрешение на строительство, совет по сохранению культурного наследия почти единогласно забраковал планы предпринимателей. Марат Оганесян, на тот момент вице-губернатор, предложил Зингаревичам пересмотреть проект.

В итоге год спустя бизнесмены сообщили, что успели вложить в проект 1,2 млрд рублей, и вернули Конюшенное ведомство казне, после чего получили от города несколько участков под инвестпроекты.

Череда инвесторов

Затем аварийный памятник передали Музею истории Санкт-Петербурга. Город в это время тратил миллионы рублей (без малого 300 млн рублей) только на консервацию и противоаварийные работы. В это время появилась предварительная концепция приспособления Конюшенного под музей, концертный зал, фуд-корт и концертную площадку. Правда, жизнеспособность этих планов вызывала сомнения почти с самого начала, так как было очевидно, что денег на такой проект нет.

В 2017 году появились сразу два претендента на роль инвестора — контролируемая Захаром Смушкиным УК «СТАРТ Девелопмент» и компания «Тандем Истейт», которую связывают с Владимиром Пинчуком. Были, соответственно, представлены две концепции.

Первую разработало архитектурное бюро STUDIO-MISHIN. Авторы предложили оставить двор Конюшенного ведомства практически неизменным, внутренний сад открыть для жителей, площадь сделать неким аванзалом перед входами в музейный комплекс и храм, а также обустроить подземный паркинг. Набережные по периметру здания освободить от машин и обставить полуоткрытыми кафе. Кроме того, авторы расширили проект, включив в него и Конюшенный двор (он находится между площадью и Шведским переулком). Визуализацию можно посмотреть по ссылке.

Авторы второй концепции — «Архитектурное бюро „Литейная часть-91“» ныне уже покойного Рафаэля Даянова и ООО «Архитектурная фабрика „32 декабря“» Дмитрия Лагутина. В этом случае предлагалось отреставрировать существующие здания и воссоздать снесенные дворовые корпуса, функционально приспособив объект под рестораны, инфоцентр, гостиницу, художественные мастерские, галереи, образовательный блок и музей коневодства. Совет по сохранению культурного наследия признал: обе концепции имею право на жизнь, и добавил, что разработку проектов следует уместить в консервативное русло.

Второй провал

После этого новостей из Смольного о судьбе памятника не было слышно полтора года. И в 2019 году, когда сумма потерь города на ремонтах и реконструкциях приблизилась к 4 млрд рублей, Александр Беглов, еще врио градоначальника, заявил, что у города есть предложения от 4–5 инвесторов. Правда, «Тандем-Истейт» на тот момент после безуспешных переговоров с городской администрацией успел охладеть к проекту. В числе новых интересантов назывались «Группа Ярд» Андрея Кошкина и связанное с семьей бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего летом 2023 года, ООО «Магазин купцов Елисеевых».

Однако только в 2022 году город наконец выставил Конюшенное ведомство на торги по программе реставрации аварийных памятников «Рубль за метр». К участию допустили двоих претендентов, и у обоих прослеживалась связь с предпринимателем Годом Нисановым. Победило ООО «Бахчасарай». Впрочем, сам девелопер связь с этим юрлицом отрицал. Сейчас компания называется по-другому — ООО «Ведомство», и, по данным СПАРК, принадлежит с августа 2024 года Рамизу Агарунову. Никаких других компаний в собственности у предпринимателя нет.

Инвестор заключил с городом договор, по которому должен ежегодно платить за аренду 40 млн рублей, к лету 2024 года разработать и согласовать проект, а в течение семи лет — отреставрировать с приспособлением к современному использованию.

Однако не допущенные к торгам интересанты, АО «Альфа», ООО «БИМС» и АО «Футуро», сначала пожаловались антимонопольщикам, а когда это не помогло, отправились в суд добиваться от городского фонда имущества и комитета имущественных отношений отмены результатов конкурса и разрыва договора с «Бахчасараем».

Конюшенное увязло в судах

Судебные сражения велись с переменным успехом его участников. Например, «Футуро» в арбитраже выиграло первую инстанцию, в апелляции решение было отменено, но по итогам рассмотрения раунд опять остался за компанией, однако в кассации победу все же одержал Смольный. «БИМС» тоже прошел три инстанции: проиграл первую, выиграл вторую, однако в третьей суд встал на сторону чиновников. «Альфа» проиграло все три инстанции, а в передаче кассационной жалобы на рассмотрение коллегии Верхового суда истцу было отказано.

Весной 2023 года появился еще один претендент — Международный фонд Строгановых. Официальный представитель графского рода в России Виктор Желтов за прошедшее время успел потерпеть неудачу в трех инстанциях арбитража, где он требовал отмены итогов конкурса с последующим открытым конкурсом концепций, в котором бы принял участие и фонд. В передаче жалобы в Верховный суд Желтову было отказано.

Однако представитель рода Строгановых сумел добиться в Городском суде признания недействительным выданного на Конюшенное ведомство охранного обязательства. Идея была такая: так как обязательство было в составе документации конкурса, это позволит побороться за отмену их результатов. Однако это решение отменил Второй апелляционный суд общей юрисдикции. В свою очередь, правильность его позиции подтвердил в сентябре Третий кассационный суд общей юрисдикции.

За время судебных боев города с оставшимися без Конюшенного ведомства претендентами успел истечь срок, отведенный на проектную часть реставрации. И в августе иск — уже к «Бахчасараю» — подал комитет по охране памятников, который потребовал в течение 18 месяцев с момента вступления решения в силу разработать и согласовать проектную документацию по реставрации. Дело рассматривается в столичном арбитраже, судебное заседание назначено на 16 декабря.

Впрочем, в ноябре в интервью «Фонтанке» глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов немного обнадежил, рассказав, что договоры на проектирование реставрации Конюшенного уже заключены. Чиновник тогда добавил, что проектная группа контактирует с КГИОП, обсуждаются направления, как здание можно приспособить для современного использования.

«Они понятны и абсолютно нетравматичны для памятника. У нас изначально были опасения, что пользователь захочет его кардинально преобразить, но после ряда встреч стало очевидно, что он как раз не настроен на глобальные изменения», — говорил председатель охранного ведомства. В итоге там должно открыться общественное пространство.

С начала инвестиционной эпопеи шедевра архитекторов Стасова и Гербеля минуло больше 14 лет. За эти годы только ленивый не порассуждал о том, кто же — чиновники, инвесторы, градозащитники или простое невезение — в итоге виновен, что Конюшенное ведомство выглядит как ненужная никому «заброшка».