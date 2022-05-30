«Бахчасарайские» конюшни. Кто отремонтирует главную заброшку Петербурга

Судьба Конюшенного ведомства решилась на торгах. За право арендовать памятник по рублю за метр боролись несколько участников, но до дела допустили лишь двоих. За обоими прослеживается связь с московским девелопером Годом Нисановым.



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Московская компания «Бахчасарай» выиграла на торгах право арендовать здание Конюшенного ведомства по программе «Рубль за метр». За аренду 13 тыс. кв. метров в центре Петербурга она будет платить по 40 млн рублей в год. Фирма зарегистрирована десять месяцев назад предпринимательницей Ириной Ершовой, за плечами у нее управление бизнесом с не самыми выдающимися финансовыми успехами, но за ее фигурой просматриваются влиятельные бизнес-партнеры. Их участие кажется необходимым, ведь арендатору предстоит за свой счет за семь лет отремонтировать федеральный памятник, который находится в запущенном состоянии.



Торги начались в 13:00 30 мая и продолжались менее 20 минут. Участники, которых было всего двое, успели сделать три шага на повышение по 145,8 тыс. рублей и приподнять начальную ренту в 2,9 млн до 3,4 млн рублей.

Единственным из добравшихся до торгов соперником «Бахчасарая» было ООО «СПб Развитие». По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве в феврале 2020 года. Из финансовых результатов за два последних года она фиксировала только убытки. В штате, по информации на 31 декабря 2021 года, работал один человек. Фирма принадлежит Давиду Нисанову, владельцу 36,5% ООО «Киевская площадь». Это основное юрлицо одноименной девелоперской группы компаний, основанной Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Давид Нисанов на момент подведения итогов сообщил, что не в курсе происходящего.



«Бахчасарай» — не менее интересная компания. Она зарегистрирована десять месяцев назад, основной вид деятельности — розничная торговля продуктами, напитками и табачными изделиями. Неосновных множество — от рекламы до недвижимости и строительства.

Единственная владелица и гендиректор компании также возглавляет ООО «Правовой редут» и ООО «Нова Бахча». Последнее на 90% (через ООО «Толлинг») принадлежит кипрской Grikima holdings limited и на 10% — Юсупову Илюше, родственники которого ведут бизнес с членами семьи основателей «Киевской площади». Так, в числе бывших соучредителей «Киевской площади» значится Юсупов Владислав Илюшаевич. Олег Илюшаевич Юсупов является соучредителем компании «Грандтитул», как и партнер Года Нисанова по «Киевской площади» Роман Илиев. Кроме того, сам Илюша Юсупов является совладельцем ООО «ЗСМИ» вместе с другими партнерами Илиева. К слову, среди бизнес-партнеров Олега Юсупова до 2017 года значился сын главы МВД Александр Колокольцев. Вместе они были совладельцами ресторанных ООО «Бринде» и «Иль Форно» с выручкой 206 млн и 136 млн рублей соответственно.



Год Нисанов заявил «Фонтанке», что не участвует в торгах за Конюшенное ведомство, и технически это так. «Я к этому никакого отношения не имею, я не знаю, почему про меня пишут», — удивился он. А вот на это как раз ответ есть.



Об интересе «Киевской площади» к проекту реконструкции Конюшенного ведомства «Фонтанка» рассказала год назад — и письмо от компании губернатору было подписано именно Годом Нисановым. Он был, прямо скажем, не первым в очереди: даже если не считать сорванного проекта братьев Зингаревичей, среди более актуальных претендентов к тому моменту уже назывались как минимум «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина и «Тандем Истейт» Владимира Пинчука, Группа Ярд, а также связанная с Евгением Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых». Город устроил настоящую выставку проектов, но именно Год Нисанов предложил запустить объект в программу «Аренда за рубль», что в итоге и было сделано месяц назад.



Участников аукциона могло быть и больше, но еще на первом этапе были отсеяны четверо претендентов. Первый — ООО «БАМ», это компания Тамерлана Абубакарова, совладельца «Невского композита» и ООО «Московский рынок». Второй — областное ООО «Бимс»; когда-то его учредил совладелец «Лайф Нет» Александр Михальченко и Анастасия Осташева, однако осенью прошлого года продали Александру Александрову, чей основной бизнес — торговля автомобильными деталями. Третий — московское ООО «Футуро» Светланы Назаркиной. И четвертый — столичное АО «Альфа». Реестр владельцев его скрыт, но, по словам пресс-службы Евгения Пригожина, это дочерняя организация «Мегалайна». Таким образом пресс-служба ответила на вопрос, подавалась ли на торги какая-то компания, связанная с группой «Конкорд», предпринимателя. В комментарии также говорилось о намерении оспорить решение об отклонении в суде, а также о том, что «Альфа» была готова поднимать цену до 29 млн рублей в месяц. Позже жалоба на торги ушла в УФАС. Отказ все четверо получили из-за некомплектности заявок; в частности, «Альфа», согласно протоколу, в решение о совершении крупной сделки адрес объекта указала не в соответствии с аукционной документацией, а также не определила максимальную ее сумму.

Более года назад сторона Нисанова, проявив интерес к Конюшенному ведомству, представляла Смольному технико-экономические показатели проекта и предложения по функционалу. По большей части речь шла об общественном питании. Если эти планы остались в силе, воображение рисует кластер общественных пространств в туристическом центре города, учитывая, что через дорогу Группа Ярд собирается реконструировать внутренний двор дома по адресу Конюшенная площадь, 2, лит. В.

Но до реализации любого плана еще очень далеко. Конюшенное ведомство — объект культурного наследия федерального масштаба, находящийся в неудовлетворительном состоянии. Оно утратило восточный флигель, у западного — отсутствует кровля, местами разрушается кирпичная кладка. Полный список образовавшихся изъянов в аукционной документации растянулся на шесть страниц акта технического состояния памятника.



Договор аренды заключается на 49 лет. Согласно проекту документа, нанимателю предстоит в ближайшие два года подготовить и согласовать проект сохранения объекта, в течение семи лет — провести все работы.

При этом сохранение здания не повлечет для арендатора возможность приобрести права собственности на него. Все произведенные им улучшения станут собственностью города, и деньги на них он не вернет. Кроме того, договор обязывает арендатора застраховать объект на случай повреждения или уничтожения, в том числе в результате пожара, аварий отопительной системы, водопровода и канализации.

Если пройтись по рискам, которые петербургские чиновники увидели в предложении московских девелоперов, первое, что смущало — необходимость проводить аукцион, ведь это значит, что здание может отойти не тому, кто подавал заявку. Здесь, кажется, все понятно: реальные собственники компаний-участников просматриваются по открытым источникам.

Второй важный вопрос — что будут делать с церковью в составе комплекса, которая используется приходом храма Спаса Нерукотворного Образа. Согласно разъяснениям к торгам, здание церкви площадью 1734 кв. м не входит в состав лота. Собственник не обязан проводить работы по ее сохранению. То же самое касается постройки во внутреннем дворе под литерой Б.

