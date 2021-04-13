Полвека общепита. Год Нисанов хочет взять Конюшенное ведомство в рублевую аренду

По информации «Фонтанки», очередное совещание по Конюшенному ведомству пройдет в Смольном уже на этой неделе. Сам Год Нисанов не стал в разговоре с корреспондентом раскрывать параметры предложенной реконструкции, предложил подождать решения Смольного. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу в ГК «Киевская площадь».



Группа компаний Года Нисанова и Зараха Илиева в последние годы возглавляет рейтинг крупнейших российских арендодателей по версии Forbes. В 2020-м она заработала $ 1 280 млн, что в два раза превышает доходы компании «Ташир» Самвела Карапетяна (второе место). Торговая недвижимость «Киевской площади» занимает почти полтора миллиона квадратных метров, офисная — 70 тысяч, складская — 350 тысяч. Кроме того, в списке активов есть гостиницы на полторы тысячи номеров. Крупнейшие объекты — «Фуд Сити» и «Европейский». Группа компаний в настоящее время занимается редевелопментом СК «Олимпийский», строит гостиничный комплекс на Варварке и транспортно-пересадочные узлы (реконструирует Щелковский автовокзал). Сами Нисанов и Илиев (бывший совладелец Черкизовского рынка) возглавляют рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости все того же Forbes.



По данным «Фонтанки», технико-экономические показатели проекта и предложения по функционалу Смольный уже видел. И по большей части речь идет об общественном питании. Если правительство одобрит, то вариантов «вовлечения объекта в инвестиционный оборот» два. Первый — аукцион по закону № 282–43; именно его в свое время так стремились переделать под Апраксин двор, чтобы была возможность передать исторический комплекс адресно и «по преференции», да так и не добрались до третьего чтения. Второй — та самая программа КИО «аренда за 1 рубль».



О том, как работает эта программа, которая вроде бы должна привести инвесторов в ветшающие памятники архитектуры, «Фонтанка» писала недавно. Если коротко — идет ни шатко ни валко. Принцип простой: арендатору дают 7 лет на то, чтобы привести в порядок здание, из них 2 — на проект. В течение этих 7 лет инвестор платит ренту по ставке, которая определяется по результатам аукциона (а начальную цену ставит независимый оценщик). Когда реставрация окончена — а компания, разумеется, мотивирована закончить ее досрочно, — приходит КГИОП, кивает, и ставка опускается до искомого рубля за квадратный метр. Общий срок договора аренды — 49 лет.



Для города сплошные плюсы: памятник остается у него в собственности; инвестор поначалу платит по аукционной, то есть конкурентной ставке; если он оказывается чем-то нехорош — можно расторгнуть контракт, а деньги за аренду не возвращать. Конечно, опыт СКК показывает, что одно неосторожное движение при должной подготовке может превратить «реконструируемое» здание в груду обломков. Но ведь на то и контроль со стороны города, так ведь?



По данным «Фонтанки», перечень рисков, которые учитывает инвестиционный блок относительно Конюшенного ведомства, шире. Самое очевидное — без аукциона не обойтись, а это значит, что здание может отойти не тому, кто подавал заявку. Если даже все сложится — за 7 лет есть все шансы не справиться. Кроме того, при «рублевой» аренде придется решать вопрос с церковью, ведь часть зданий используется приходом храма Спаса Нерукотворного Образа: «разделять» комплекс, чтобы исключить из него храм, — значит создать новый объект, который, вообще-то, не являлся предметом аукциона. Четвертое: достоверной информации о техническом состоянии здания, фундаментов и грунтов в границах земельного участка нет, так что невозможно определить экономические параметры и разработать финансовую модель проекта.



Ну и последнее в списке, но не последнее по важности: общественность и градозащитники. «С учетом тенденции, связанной с недовольством жителей Петербурга в отношении любых инвестиционных инициатив, решение о передаче объекта в частную собственность может вызвать огромный общественный резонанс и протесты, как со стороны граждан и градозащитников, так и со стороны Законодательного собрания Санкт-Петербурга», — без обиняков говорится во внутренних справках правительства.