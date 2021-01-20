Борис Пиотровский о Конюшенном ведомстве: Мы хотели бы видеть там театрально-музейный комплекс

Замглавы комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что Смольный видит Конюшенное ведомство в качестве театрально-музейного комплекса. Об этом он сообщил 20 января в Заксобрании во время утверждения на пост вице-губернатора, передает корреспондент «Фонтанки».
Отвечая на вопрос о судьбе этого проблемного памятника, Пиотровский констатировал, что это очень большой и сложный объект. «Уже запланирована встреча с федеральным представителем власти, так как это требует большого финансирования», — рассказал он.
Он добавил, что в городе есть концепция развития культуры в Петербурге, в которую входит и вопрос Конюшенного ведомства. «Мы хотели бы видеть там театрально-музейный комплекс, что логично для этого места», — добавил он.