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Борис Пиотровский о Конюшенном ведомстве: Мы хотели бы видеть там театрально-музейный комплекс

Замглавы комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что Смольный видит Конюшенное ведомство в качестве театрально-музейного комплекса. Об этом он сообщил 20 января в Заксобрании во время утверждения на пост вице-губернатора, передает корреспондент «Фонтанки».

Отвечая на вопрос о судьбе этого проблемного памятника, Пиотровский констатировал, что это очень большой и сложный объект. «Уже запланирована встреча с федеральным представителем власти, так как это требует большого финансирования», — рассказал он.

Он добавил, что в городе есть концепция развития культуры в Петербурге, в которую входит и вопрос Конюшенного ведомства. «Мы хотели бы видеть там театрально-музейный комплекс, что логично для этого места», — добавил он.

Эпопея с реконструкцией бывших императорских конюшен началась весной 2010 года, когда губернатор Валентина Матвиенко подписала постановление о передаче Конюшенного ведомства структуре «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. Компания планировала открыть в здании апарт-отель и даже анонсировала начало бронирования номеров. Против выступили градозащитники, добившиеся ухода инвестора.

В 2016 году «Плаза Лотос групп» вернула в казну Конюшенное ведомство, заявив, что вложила в проект 1,2 млрд рублей. После этого структуры, связанные с PLG, целевым назначением получили участки в разных частях города с обязательством вложить 30 млрд рублей.

О плачевном состоянии Конюшенного ведомства, памятника авторства Николая Гербеля и Василия Стасова, «Фонтанка» подробно писала ранее. В мае 2019 года Смольный объявил, что на реновацию объекта претендуют несколько инвесторов, а в июле открыл выставку проектов в самом памятнике для общественного обсуждения. Один из потенциальных инвесторов, УК «СТАРТ Девелопмент», по предложению Смольного, включил в концепцию размещение на территории объекта конгрессно-выставочного центра.

В конце 2020 года стало известно, что комплекс Конюшенного ведомства перейдет из рук государственного Музея истории Петербурга к СПб ГКУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК).

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Комментарии (2)

Петр Петров
Борямба как то прокомментировал трудоустройство своего сына?
Mikle776
есть предложение устроить там отделение полиции (включая ОМОН) и гараж для машин ОМОНа! Ведь когда то там был гараж МВД. Учитывая близость Марсово поля, Дворцовой площади, Невского проспекта и Гостинки, локация большого отделения полиции вблизи этих мест будет очень удачной! Не надо далеко ездить! А то ОМОНу на Грибоедова очень тесно... а автозаки вообще из далека (не знаю откуда) едут... А так все рядом! Кстати и отделение мирового суда можно ту да же перенести. Места хватит! А то ютится сейчас в каком то дворике (если память не подводит)
Уверен, что бюджет значительно сэкономит на таком варианте!ъ
Все рядышком! Все быстро и без задержек! Задержали нарушителя на Марсовом поле и через десять минут он уже стоит перед судьей!
удобно!
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