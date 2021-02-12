В скачках на Конюшенном наметился фаворит. Проект дорос до федерального бюджета и 12 млрд

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







С момента последней заметной попытки Смольного решить судьбу Конюшенного ведомства минуло полтора года. Пять концепций реставрации и превращения объекта в общественное пространство представили горожанам летом 2019-го, волевое решение обещали принять до конца года, но воли, видимо, не хватило. Пока «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина и «Тандем Истейт», связанный с Владимиром Пинчуком, ждали отмашки правительства, их конкурент не дремал. «Группа Ярд» Андрея Кошкина, по данным «Фонтанки», последние месяцы вела активные переговоры не только со Смольным, но и на федеральном уровне.



За это время инвестор существенно изменил первоначальную концепцию. Она предполагала размещение в Конюшенном ведомстве отеля, а в дворовых флигелях — музея и концертного зала. Детали нового проекта пока не разглашаются, однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в большей степени он будет не коммерческим, а социальным. Реконструировать объект «Группа Ярд» хочет в формате государственно-частного партнёрства, общий объём инвестиций оценивается в сумму свыше 12 млрд рублей. Около 20 % из них «Ярд» готов вложить из собственных средств, привлечь крупный инвестиционный проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с участием западных компаний, а также добиться банковского финансирования по льготной кредитной ставке. Но принципиальной договорённости с властями по этому поводу пока нет — по словам источника, некая ясность, возможно, появится в ближайшие два месяца.

Встречу Смольного с федеральным представителем власти в январе, к слову, анонсировал новый «культурный» вице-губернатор Борис Пиотровский. Тогда он заявил, что в Конюшенном ведомстве город хотел бы видеть театрально-музейный комплекс.



Соседом «Ярда» на выставке реставрационных проектов был «Тандем Истейт», связанный с Владимиром Пинчуком, — он, как и «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина, вызывался реконструировать объект еще в 2017-м. Доработанный план «Тандем Истейта» предполагал сделать акцент на творческо-досуговой и образовательной тематике и разместить в здании шоурумы, рассматривалось устройство гостиницы в одном из центральных павильонов. В компании «Фонтанке» сообщили, что всё так же заинтересованы в участии. Но с тех пор проект не меняли — ожидают решения Смольного.

«СТАРТ Девелопмент» замахивался на весь ансамбль: само здание придворных конюшен собирались приспособить под музей современного искусства, площадь — благоустроить, а Конюшенный двор (квартал между площадью и Шведским переулком) реконструировать. Как сообщил гендиректор ООО «Город-спутник Южный» (структура «СТАРТ Девелопмент») Сергей Хромов, продолжение работы по этому проекту инвестор всё ещё полагает для себя целесообразным. Он напомнил, что компания не раз обращалась со своей идеей к городским властям. «26 сентября 2019 года мы направили в адрес председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Романа Голованова предложение о начале переговоров о заключении концессионного соглашения, — рассказал Хромов. — К сожалению, до настоящего времени какого-либо официального решения по данному вопросу нет».



Но инвестору теперь в любом случае придётся свою концепцию дорабатывать — «Группа Ярд» уже вышла на площадь. По данным «Фонтанки», компания сейчас регистрирует права собственности на комплекс зданий Конюшенного двора. Она не планирует размещать там апартаменты, но рассматривает возможность задействовать актив в проекте реставрации ансамбля.

В комитете по инвестициям всё ещё не готовы делиться конкретикой. «Фонтанке» сообщили, что преобразование территории Конюшенного ведомства пока обсуждается, но отметили: на данный момент получили только одну частную концессионную инициативу по реконструкции — от компании «Кираса-Инвест». Именно под этим именем свою концепцию в 2019-м представляла «Группа Ярд». Если город решит заключать концессионное соглашение, структура привлечения средств, в том числе бюджетных, будет определена финансовой моделью проекта, добавили в ведомстве.

«Не разрушится»

Симптоматичный поворот в судьбе памятника, к которому город уже 10 лет не может подступиться, случился в январе. Государственный музей истории Санкт-Петербурга отказался от постылой ноши, и Конюшенное ведомство передали «подведу» комитета имущественных отношений ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК). В его портфеле оно встало рядом с другими объектами с неопределённым будущим: зданием Кузнечного рынка, который отобрали у арендатора, а теперь думают отдать под управление бизнесу, и дворцом Кушелева-Безбородко, откуда прогнали Европейский университет, а сейчас ждут 10 млрд на реконструкцию.



К музейщикам здание попало, когда в 2016-м его забрали у братьев Зингаревичей — «Плаза Лотос групп» (PLG) собиралась открыть в памятнике апартаменты. Объявлялся даже старт продаж, стоимость квадратного метра предварительно оценивали в сумму от 15 до 40 тысяч евро. Уже после того, как компания вложила в проектирование, укрепление фундаментов и прочее, по собственным оценкам, 1,2 млрд рублей, Смольный рванул стоп-кран под давлением экспертов и градозащитников: общественность разругала идею разбить на части уникальные 110-метровые галереи памятника. PLG не осталась в обиде — ей передали участки в разных местах Петербурга.

То, что здание аварийное, уже тогда не было секретом, музей истории успел запустить в него посетителей на несколько месяцев, а потом закрыл на ремонт. За 2017–2018-й годы правительство вложило в противоаварийные работы 260 млн рублей, еще около 20 млн — в 2019-м. Успели закрыть окна и дверные проёмы, заменить кровельное покрытие на крышах, усилить фундамент и конструкции, провести противоаварийные работы по фасадам, частичный ремонт системы теплоснабжения и ревизию электрических и сантехнических коммуникаций. На этом финансирование закончилось.



«Разговоры о необходимости реставрации идут больше 15 лет, но за всё это время было не сделано исследование ни грунтов на участке, ни состояния фундамента», — недоумевает муниципальный депутат МО «Гражданка» и один из активистов, занимающихся проектами реновации исторического центра Петербурга, Вадим Сафонов. Из ответа, который «Фонтанка» получила в КИО, следует, что городу доподлинно не известно нынешнее состояние памятника. «После выделения бюджетного финансирования будет составлено техническое задание на проведение оценки состояния объекта и его технического обслуживания, а также план обследования объекта, согласованный КГИОП», — сообщили в КИО. Состояние фундаментов и грунтов в границах участка всё же планируют установить в рамках обследования. Но даже примерных прикидок о том, во сколько это обойдется, пока нет. Летом 2020-го правительство ликвидировало рабочую группу по решению вопросов, связанных с сохранением объекта. В КГИОП со ссылкой на уже выполненный фронт противоаварийных работ сообщили, что за сохранность здания не переживают.



Своё видение конюшенного будущего когда-то представляло подведомственное Смольному АО «Центр выставочных и музейных проектов», которое хотело разместить в здании творческие зоны, пункты общественного питания и подобрать для помещения арендаторов. Музей истории Санкт-Петербурга вместе с комитетом по культуре мечтал открыть в памятнике нечто схожее с венецианским биеннале, выставочные и концертные зоны.

Всемирный клуб петербуржцев недавно выступил с идеей создать в Конюшенном музей архитектуры. В декабре на круглом столе экспертов объединения «Архклуб» и Гильдии журналистов, работающих в сфере архитектуры, строительства и сохранения культурного наследия Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель экспертного совета клуба Иван Уралов рассказал о своей идее подробнее. В таком музее могли бы представить нереализованные архитектурные проекты Петербурга (иронично. — Прим. ред.), проводить конкурсы, открыть дискуссионную площадку для проведения слушаний. По мнению главы «Архитектурной студии Мамошина» Михаила Мамошина, музей как нельзя лучше впишется в Конюшенное ведомство — оно находится между Русским музеем и Эрмитажем, в одном из наиболее раскрученных туристических мест, и само по себе обладает огромным архитектурным потенциалом.

Градозащитников волнует не столько то, что в итоге откроется в памятнике-долгострое, сколько его сохранность. «Конечно, мы тоже поддержим проект, который предусматривает бережное сохранение здания, сохраняющий все помещения и ценные элементы, реставрацию, которая там будет реализована как можно скорее. Другое дело, что это должно быть без ущерба зданию, — заверила член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова. — Естественно, там может быть сделано всё, что угодно, с сохранением интерьеров. С коммерческим или некоммерческим использованием — это нас совершенно не интересует».

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»