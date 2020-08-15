Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Уникальный особняк, судя по всему, еще не один год будет пустовать и разрушаться. Смольный не знает, откуда взять 10 миллиардов на его реконструкцию — чтобы туда, как уверяли чиновники во время скандала с выселением вуза международного уровня, заехали дети — «Академии цифровых технологий».

После переезда Европейского университета прошло три года, но со зданием за это время не сделали ровным счетом ничего. Заявленный Смольным новый арендатор — «Академия цифровых технологий» — успешно развивается в Петроградском районе. Денег на его расширение пока нет.



Особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской, З А, рискует пустовать и разрушаться как минимум до 2023-го. Сегодня единственный признак жизни там — горшки с цветами на подоконниках. Последнего арендатора здания выгнали еще в 2017 году — тогда Смольный расторг договор аренды с Европейским университетом, который занимал его больше 20 лет. Официальной причиной называли ненадлежащее содержание особняка, конкретнее — установку пластиковых окон на фасадах и перепланировки.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Дворец Кушелева-Безбородко построили в 1857–1862 годах по проекту Эдуарда Шмидта. За рускеальский мрамор в отделке и соседство с похожим по оформлению зданием его прозвали Малым Мраморным дворцом. После революции — в 1927 году — его передали Институту охраны труда. Некоторые корпуса надстроили, в исторической планировке поставили новые перегородки. В 1994 году в Малом Мраморном дворце открылся Европейский университет. Некоммерческая организация «Европейский университет в Санкт-Петербурге» занимала его с 1994 года, последний раз договор на аренду был продлен в 2011 году до сентября 2024 года.

В декабре 2017-го власти Петербурга уверяли: здание освободили для детей, мол, там и дальше будут вести образовательный процесс — особняк займет «Академия цифровых технологий». Вице-губернатор Владимир Кириллов подробно описывал будущее IT-школы: 3 тысячи обучающихся, 30 учебных кабинетов, оснащенных компьютерами, 7 учебно-производственных участков, 21 помещение для организации мини-лабораторий, актовый зал. К слову, Европейскому университету тогда серьезно досталось от Смольного. Позже на тот момент действующий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал состояние здания после выселения вуза «безобразным» и даже сказал, что находиться в нем опасно для жизни. Для того, чтобы в особняк пришли учиться дети, его нужно было реконструировать — закончить работы обещали к 2022 году. Затраты на проектирование в 2018-м учли в адресной инвестиционной программе. Но если тогда сроком окончания значился 2020 год, то в АИП на 2020–2022 годы — уже 2021-й. Последняя корректировка только проектирование растянула до 2022-го.

Хотя IT-школы на Гагаринской пока не появилось, государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» тем временем успело запуститься и уже вовсю работает в здании на Большом проспекте П. С., 29/2 А. Открытие проходило в рамках реализации городской государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге», если конкретнее — подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей». На тот момент действующий председатель комитета по образованию Жанна Воробьева издала распоряжение об утверждении устава Академии в конце октября 2017-го, а уже в ноябре организацию зарегистрировали. Причем по этому же адресу на Большом проспекте П. С.: согласно выписке из Росреестра, часть помещений в здании «АЦТ» получила в марте 2018-го. Буквально через месяц после регистрации Академия начала закупку технического оснащения кабинетов, гардеробов, зон отдыха, классов робототехники, лабораторного оборудования и ремонтных работ — только за первый год работы заключили контрактов на 523 млн рублей. Сейчас на Большом проспекте у нее уже больше 30 компьютерных классов, есть 3D-принтеры, лазерные станки, многофункциональный актовый зал, а штат персонала и набор программ все время расширяется: если сначала их было около 80, то теперь — больше 150. Планка по набору обучающихся, обозначенная вице-губернатором Кирилловым, тоже достигнута: в 2018 году Академия приняла в свои стены 1,5 тысячи человек, через полгода — 2 тысячи, еще через полгода — 3 тысячи.

О том, что работать «АЦТ» будет не только на Большом проспекте П. С., но и на Гагаринской, сказано в ее уставе — согласно документу, местом нахождения Академии назван адрес в Петроградском районе, осуществлять деятельность она будет и в особняке Кушелева-Безбородко. Но о том, что в будущем организация действительно планирует расширяться, по крайней мере некоторые из ее сотрудников ничего не знают. Администратор образовательного учреждения поначалу уверенно сообщила «Фонтанке», что переезжать они никуда не собираются, планов на расширение тоже нет. «Так что вам ложную информацию предоставили», — резюмировала собеседница. В комитете по образованию с этим не согласились. «Пока здание на Гагаринской в систему образования не передано. Планируется, что оно будет передано тогда, когда в нем завершатся ремонтные работы, — рассказали в пресс-службе. — После завершения необходимых работ в здании откроется вторая площадка «АЦТ». В комитете имущественных отношений подтвердили: особняк на Гагаринской, 3 А все еще закреплен за подведомственным учреждением КИО — СПб ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга». В КГИОП рассказали, что существует утвержденное охранное обязательство, согласно которому собственник должен закончить работы по сохранению объекта до 2023 года. Их заказчиком выступает комитет по строительству — еще в июне 2018 года он получил задание на разработку проектной документации. Запланированы реставрация, ремонт и приспособление объекта культурного наследия для современного использования.

Однако никаких аукционов на проектирование ремонта и реставрации здания с момента переезда никто так и не объявил — соответствующих закупок не проводил ни комстрой, ни его подвед «Фонд капитального строительства и реконструкции». В пресс-службе комитета подтвердили: контракта на проектирование объекта нет. «В связи с пандемией принято решение пока не проводить конкурс, так как стоимость строительства составит более 10 млрд рублей», — заявили в пресс-службе комстроя. На вопросы о том, кто и когда должен выделить на приспособление здания для IT-школы такую внушительную сумму, в Смольном разводят руками. Собеседник в экономическом блоке правительства уточнил лишь, что в бюджете на 2020–2022 годы предусмотрены 79,5 млн рублей на проектно-изыскательские работы. Кроме того, есть заявка на строительно-монтажные, но на сумму в разы меньше той, что обозначил комстрой. Вероятно, нюансы есть не только в нехватке средств в горбюджете, но и в вопросе экономической выгоды передачи особняка бюджетному образовательному учреждению. В Европейском университете не раскрывают точный размер суммы, которая до 2017 года ежегодно поступала в городскую казну за аренду здания на Гагаринской. Но Академия, как и любое ГБНОУ, очевидно, не будет платить городу ничего — помещения на Большом проспекте находятся не в аренде, а на оперативном управлении «АЦТ». Все занятия в Академии бесплатные, и никаких платных образовательных услуг она не оказывает — об этом прямо сказано в опубликованном на сайте «АЦТ» плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Основные средства для деятельности организация получает за счет субсидий из местного бюджета на выполнение государственного задания. Согласно документу, на первый год планового периода только на выплаты персоналу намечены траты в 103,7 млн рублей, а на закупку товаров — 57,7 млн.

Реконструкцию особняка Кушелева-Безбородко хотел провести и бывший арендатор здания. В 2013-м Европейский университет объявил конкурс на реконструкцию особняка и его приспособление под образовательные цели. Победителем оказалось французское бюро Wilmotte & Associes S. A. S. Планировалось возвести остекленный атриум для проведения конференций, предусмотреть помещения под библиотеки и компьютерные центры, разбить зимний сад и сделать мансарды с учебными классами над лицевым корпусом. Стоимость реконструкции здания оценивали тогда в 2–2,5 млрд рублей. Финансирование университет планировал найти у спонсоров, власти проект согласовали. Однако планам не суждено было сбыться: Смольный подал иск о выселении университета накануне заключения инвестиционного соглашения о реставрации. Незадолго до этого было сдано соседнее здание на Кутузовской набережной. Там появился элитный жилой дом «Особняк Кушелева-Безбородко». Бенефициаром его реконструкции, как сообщал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, могла оказаться организация, близкая к заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву. Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»